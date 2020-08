Marrakech-Safi, une région avec l'apiculture dans ses gènes.

Partager

Le nombre de ruches dans la région de Marrakech-Safi se chiffre à 57.000.

Véritable composante de l’élevage, l’apiculture prend une place centrale au niveau de Marrakech-Safi. Cette dernière est l’une des régions les plus réputées pour la production de miel de haute qualité du Maroc, avec une importante quantité de ruches diversifiées et riches.

La région de Marrakech-Safi renferme l’un des patrimoines apicoles les plus variés et les plus riches du Royaume. En effet, elle compte plus de 57.000 ruches d’abeilles, une production estimée à 352 tonnes et environ 3.700 apiculteurs. Afin d’augmenter la production apicole au niveau régional, il existe une unité de conditionnement de miel et 05 miellat, fait savoir la MAP.

Il faut noter également, au vu de l’importance de l’apiculture dans la région, la Direction Provinciale de l’Agriculture (DPA) de Marrakech envisage une étude de faisabilité d’installation d’une unité de valorisation du miel dans la province d’Al Haouz.

En ce qui concerne les organisations professionnelles, la région compte une fédération régionale des apiculteurs adhérents à la Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Apiculteurs (FIMAP), plusieurs unions d’apiculteurs à l’échelle provinciale dont une à Rehamna qui regroupe 33 coopératives apicoles, une à Essaouira regroupant 16 coopératives, une union à Safi (7 coopératives) et une union à Youssoufia regroupant 7 coopératives.

Pour ce qui est des unions des apiculteurs au niveau de la région Marrakech-Safi, on en dénombre une à Chichaoua qui compte 10 coopératives apicoles, deux unions apicoles au niveau de la province d’Al Haouz qui comptent 19 coopératives apicoles, outre l’Association « Tassaout » des apiculteurs d’El Kelaâ des Sraghna qui regroupe 150 apiculteurs.