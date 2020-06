Apiculture/Al Haouz : Vers une unité de valorisation du miel.

Partager

Ledit projet devrait permettre l’amélioration de la qualité des produits de la ruche notamment du miel.

Dans son programme pour la période 2020-2022, la Direction provinciale de l’agriculture (DPA) de Marrakech envisage une étude de faisabilité d’installation d’une unité de valorisation du miel dans la province d’Al Haouz, nous apprend Le Matin.

L’objectif étant de contribuer à l’allègement de la pauvreté rurale par la croissance de manière durable des revenus des femmes, des hommes et des jeunes ruraux pauvres à travers l’amélioration de la productivité des exploitations agricoles et la qualité de leurs productions. Il s’agit également de valoriser les produits de la filière par la transformation et le conditionnement et l’amélioration de l’accès des producteurs à des marchés rémunérateurs.

L’apiculture est une filière agricole qui a un caractère spécial au Maroc. Elle est présente dans les différentes régions du Royaume. Les potentialités apicoles au Maroc sont importantes et pourtant, aujourd’hui, cette filière reste sous exploitée. En effet, la production de miel stagne à cause des difficultés à repeupler les colonies d’abeilles et ce, malgré les efforts en vue de la modernisation de la filière apicole.

Ainsi, l’appui au développement de la filière apicole dans la région devrait aboutir à l’amélioration de la qualité des produits de la ruche, leur diversification et leur certification en termes d’autorisation sanitaire et signes distinctifs de qualité et d’origine. Le tout assorti de la facilitation de l’accès direct des petits agriculteurs aux marchés rémunérateurs. L’étude de faisabilité à mener devra déterminer les opportunités, analyser les actions nationales et internationales et positionner les produits les plus rémunérateurs, conclut le Matin.