La coopération technique entre le Maroc et le Brésil, symbolisée par une densité et une excellence remarquables, ne cesse de s’intensifier et de se diversifier, englobant des secteurs variés tels que la recherche agronomique, l’énergie solaire et l’e-gouvernement. Les liens étroits entre les deux nations s’inscrivent dans une dynamique de renforcement continu, visant à aligner les efforts techniques et scientifiques …