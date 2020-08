La consommation d'olives de table ne cesse de croître.

Partager

La consommation d’olives de table dans le monde a augmenté de 178,7% depuis 1990.

Au fil des années, l’engouement que suscitent les olives de table n’a cessé de croitre. Selon le Conseil oléicole international (CIO), la consommation mondiale des olives de table a augmenté de 178,7% depuis 1990.

Selon un rapport publié dans le bulletin du Conseil oléicole international (CIO), l’Algérie est en tête dans la consommation d’olives de table avec 7,2 kilos par an et par habitant. Ensuite, viennent l’Égypte et la Turquie, avec 4,1 kilos chacune, et le Liban, avec 3,6 kilos par habitant. «Le reste des pays pèse moins de 3 kilos par habitant et par an», rapporte Alimente, citant le rapport.

Il faut noter que la consommation d’olives de table et d’huile d’olive varie en fonction des campagnes agricoles. En plus de l’augmentation récente, la crise de coronavirus (Covid-19) devrait également contribuer à une hausse plus importante de la consommation de ce fruit et, par la même occasion celle de l’huile d’olive.

Pour satisfaire la demande, il faut environ 850 millions d’arbres couvrant une superficie de plus de 10 millions d’hectares. Cependant, tous les pays ne se consacrent pas à la fourniture d’olives. Ainsi, d’après les données du Conseil oléicole international, un million d’hectares est utilisé pour la production de ce produit agricole.

L’Espagne demeure le premier producteur mondial d’olives, suivie par d’autres pays comme l’Égypte, la Turquie, l’Algérie, la Grèce, la Syrie et le Maroc.