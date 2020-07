Le Maroc est le pays qui consomme le plus d'huile d'olive dans le monde arabe.

Partager

Le Maroc fait partie des principaux consommateurs et producteurs d’huile d’olive dans le monde arabe.

Selon les données du Conseil oléicole international, le Maroc est le deuxième pays producteur d’huile d’olive dans le monde arabe avec une production avoisinant 200.000 tonnes l’an dernier, et qui devrait baisser à 145.000 durant cette campagne agricole en cours. Il est devancé par la Tunisie et suivi par la Syrie.



Pour la consommation d’huile d’olive, le Maroc arrive en tête du monde arabe et se classe au cinquième rang mondial avec 4% de la consommation mondiale totale d’huile d’olive, en fonction des campagnes agricoles. En effet, la consommation était en 2019 de 120.000 tonnes contre 150.000 la saison précédente.

La Syrie se classe deuxième dans le monde arabe et septième au monde avec une part de 2,8% de la consommation mondiale, puis l’Algérie est troisième dans le monde arabe et huitième dans le monde avec 2,7%, et la Tunisie se classe quatrième dans le monde arabe et neuvième au niveau mondial avec 1,4% de la consommation totale, selon Edito24.

En ce qui concerne les exportations d’huile d’olive, le Maroc se positionne troisième dans le monde arabe avec 20.000 tonnes contre 28.000 tonnes par rapport à la campagne précédente. La Tunisie était en tête de liste dans le monde arabe, suivie par la Syrie avec environ 34.000 tonnes contre 25.000 la saison précédente.

Du côté des importations, le Maroc occupe le deuxième rang dans le monde arabe, avec 5.000 tonnes importées la saison dernière, et la quantité devrait atteindre 9.000 tonnes cette saison, selon le Conseil.

L’Arabie saoudite exporte le plus d’huile dans les pays arabes, avec 35.000 tonnes importées la saison dernière, et la quantité devrait se stabiliser cette saison.