Huile d’olive : Naissance d’une organisation pour les femmes du secteur

Les agricultrices marocaines auront l’accès gratuit à plusieurs formations dans le domaine de l’huile d’olive.

Ce qui a émergé comme un groupe de plus au sein du réseau social Facebook, a fini par devenir un réseau international ayant pour but de donner la voix aux femmes qui composent le secteur de l’huile d’olive dans le monde entier. Deux mois seulement après sa création, Women in Olive Oil (WIOO) rassemble déjà plus de 1.000 femmes de 50 pays dont le Maroc, qui ont commencé à se connaître et à créer des liens professionnels et personnels autour de la filière oléicole.

Début mai 2020, sous les auspices de Jill Myers, un groupe international de femmes est né sous le nom “Women in Olive Oil” comptant plus de 1.000 femmes: productrices, leaders, chercheuses, dégustatrices, journalistes, écrivaines, distributrices, formatrices… de 50 pays producteurs et consommateurs y compris le Maroc.

Ce succès qui est certainement dû à la popularité de l’huile d’olive, mais aussi à la personnalité de sa fondatrice qui avait une vision: créer un fil conducteur qui unit les femmes à tous les niveaux de l’industrie de l’huile d’olive, entraînant un changement global positif dans les domaines de la santé et nutrition, éducation, pratiques environnementales et agricoles, commerce équitable et égalité des sexes.

Les enjeux pour les femmes marocaines

Ce réseau mondial de femmes travaillera à la création d’une plateforme où les femmes pourront échanger connaissances, expertise et expériences. Dans ce cas, les agricultrices marocaines auront l’accès gratuit à plusieurs formations dans le domaine oléicole. Ainsi, après l’obtention des outils et soutien nécessaires, elles vont bénéficier de la création de nouveaux projets dans les communautés locales avec un public international.