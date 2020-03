Fès-Meknès: L’huile d’olive échappera à la crise du Covid-19

Partager

Le secteur oléicole du Maroc échappera à la crise du coronavirus.

Al Dahra Maroc Factories (ADFAC) et Al Dahra Maroc (ADMO), deux filiales de l’émirati Al Dahra Holding, bénéficieront d’un prêt de 5 millions d’euros de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de renforcer la filière de l’huile d’olive.



La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé le 26 mars 2020, la signature d’un accord de prêt d’un montant maximal de 55 millions de dirhams (5,5 millions $) avec deux filiales au Maroc (Al Dahra Morocco et Al Dahra Morocco Factories) du groupe émirati Al Dahra spécialisé dans la production d’aliments pour animaux et de produits alimentaires.

Ainsi, la ligne de crédit servira à financer la construction et l’exploitation d’une usine d’huile d’olive dans la région de Fès-Meknès au Maroc. Par conséquent, Al Dahra Morocco et Al Dahra Morocco Factories, deux entreprises dédiées à la culture de fruits et d’olives, renforceront leur production d’huile d’olive destinée au marché local et à l’exportation.

Le Maroc est le huitième pays producteur d’huile d’olive dans le monde, selon les données de 2019 du Conseil oléicole international (COI). Depuis le début de ses opérations au Maroc en 2012, la BERD affirme avoir investi plus de 2 milliards d’euros dans une soixantaine de projets agricoles, avicoles… à travers le Royaume.