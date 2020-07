Le Maroc mise sur le digital pour promouvoir son huile d'olive en Amérique.

Partager

Cette campagne de communication digitale vise à augmenter la visibilité de l’huile d’olive marocaine.

MOROCCO FOODEX a lancé, en Juin 2020, une campagne de communication digitale afin de promouvoir les produits marocains, en particulier l’huile d’olive sur le marché américain. En effet, avec la décision des États-Unis d’augmenter les droits de douane pour l’huile d’olive espagnole, les opérateurs marocains tentent de saisir cette occasion pour mieux marquer leur présence sur ce marché.

La culture de l’olive fait partie intégrante de la scène agricole depuis l’époque romaine et le Maroc est le quatrième producteur mondial d’huile d’olive. Sa qualité et les particularités de sa composition jouissent d’une bonne notoriété. Ainsi, cette campagne de communication digitale vise à augmenter la visibilité de l’huile d’olive marocaine et accroître sa part de marché sur le marché américain, indique Agri-Mag.

L’ensemble des plateformes digitales et actions programmées dans le cadre de cette campagne, s’expriment autour des valeurs de cette huile, en mettant en avant ses principaux atouts attractifs et distinctifs qui allient origine, qualité, goût et savoir-faire.

Il faut noter que la qualité de l’huile d’olive dépend de plusieurs facteurs, notamment le type de sol, les conditions climatiques, le cultivar d’olive et les techniques agricoles, ainsi que des méthodes utilisées pour l’extraire. Par ailleurs, il a été démontré que les huiles d’olive marocaines respectent les normes du Conseil international oléicole pour les acides gras monoinsaturés, allant de 75 à 77%. De même, les acides gras polyinsaturés sont de 10 à 12%, tandis que la teneur en acides gras saturés varie de 12 à 13% dans les échantillons étudiés.