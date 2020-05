L’INRA mise sur une communication digitalisée

Partager

tweet



L’INRA mise sur la digitalisation de sa communication.

Alors que le Covid-19 bouleverse les habitudes de tous, il apparait de plus en plus évident que la communication des professionnels du secteur sera toujours plus digitalisée.

” Se voulant un relais entre la recherche agronomique et ses partenaires nationaux et internationaux, la présente « INRA Newsletter » et à travers ses différentes rubriques essayera d’informer son lectorat sur l’actualité scientifique à l’INRA, sur ses réalisations phares, sur ses partenariats et sur ses actions pour asseoir les bases d’une agriculture durable, innovatrice, inclusive et compétitive ” .

C’est ainsi que l’INRA Maroc introduit son approche qui se veut désormais digitalisée et durable pour faciliter la communication entre les différents partenaires nationaux et internationaux.

Pour trouver le premier billet, voici la Newsletter de l’INRA en format PDF.