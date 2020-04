Tétouan: Programme de mise en valeur de 4.200 ha d’oliveraies

Partager

Le montant prévisionnel du projet avoisine les 7 millions de DH.

Le projet de reconversion des superficies à vocation non céréalière par la plan­tation d’oliviers suit son cours. En effet, la région de Tétouan observera le lancement d’un programme de mise en valeur de 4.200 ha d’oliveraies.

Le projet profitera sous peu de la mise en place d’un réseau d’irrigation. Il s’agit de la construction de plusieurs kilomètres de canaux en béton armé pour le transport de l’eau ainsi que le reste des équipements comme les prises, etc. Par ailleurs, ledit projet sur les oliveraies démarrera avec la commune de Zinat et concernera les périmètres de Mergab, Akharbachène, Akhan­zirane, Lamrabet et Dar Nia.

Ces réseaux permettront d’amé­liorer l’irrigation des oliviers, en assurant un apport en eau régulier et efficient sans pertes. Le montant prévisionnel du projet avoisine les 7 millions de DH. Ces plantations rentrent dans le cadre du développe­ment de la filière oléicole chez les petits agriculteurs, inscrite dans le Pilier II du plan Maroc Vert.

La région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma s’accapare la part du lion avec 10.000 hectares. Le projet vise la reconversion des superficies à vocation non céréalière par la plan­tation d’olivier, culture à plus haute valeur ajoutée et en encourageant une production d’olives et d’huile de haute qualité conforme aux normes. En outre, il cherche à encourager la création de plus de 4.300 nouveaux emplois pour la seule région du nord.

Le rendement moyen visé est de 4 tonnes par hectare, soit le double du rendement actuel qui, bon an mal an, se situe à 2 tonnes en moyenne. En plus de cela, le volume traité atteindra les 75.000 tonnes d’olive avec un revenu par hectare de près de 60.000 DH, trois fois plus que la moyenne actuelle.

