Souss-Massa modernise son réseau d’irrigation et ses stations de pompage

Partager

tweet



A travers ce projet d’irrigation, Souss-Massa met un point d’honneur à la lutte contre la rareté des ressources en eau.

L’Office régional de mise en valeur agricole du Souss-Massa (ORMVASM) a lancé dernièrement le projet de modernisation des réseaux d’irrigation et des stations de pompage des périmètres du Souss-Massa, et qui fait partie du Programme national d’économie d’eau d’irrigation (PNEEI).

Ces travaux de modernisation des systèmes d’irrigation s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du développement agricole qui s’articulent autour de l’économie de l’eau et la mobilisation à des fins d’irrigation, et ce pour faire face au contexte de rareté de la ressource en eau dans la zone du Souss-Massa, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition du 3 Avril.

Le projet touchera, ainsi, deux secteurs. Le premier est celui du Massa. Ce dernier s’alimente via le barrage Youssef Ben Tachfine (YBT). Ainsi, d’une capacité de stockage de 298 Mm3, ce barrage a été mis en service en 1973. Il régularise 88 Mm3 par an (pour 138Mm3 d’apports moyens annuels) dont 85 Mm3 pour l’agriculture et 3Mm3 pour l’AEP de Tiznit. Par ailleurs, sur les 85 Mm3, 10 Mm3 servent à l’alimentation du périmètre traditionnel de Tassila.

Ensuite, la seconde zone concerne les périmètres du Souss Amont. Ces derniers se trouvent à l’amont de la ville de Taroudant au sein de la plaine du Souss. De même, vingt secteurs hydrauliques qui s’étendent de part et d’autre d’Oued Souss constituent le périmètre du Souss Amont.

Ces secteurs, alimentés par la nappe de l’Oued Souss, comprennent des stations de reprise, des forages et des réseaux de distribution sous pression alimentant des bornes.

Pour rappel, au niveau de cette région, la superficie agricole utile (SAU) est de 450.000 ha, soit 8,5% de la superficie totale. Quant à la SAU irriguée, elle est de 175.680 ha, soit 39% de la SAU et 0,32% de la superficie totale.