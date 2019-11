Lumière sur le PNEEI, ce programme qui fait économiser d’énormes quantités d’eau

Partager

tweet



Le Programme National d’Economie d’Eau d’Irrigation : De quoi s’agit-il ?

Dans le cadre des actions transverses du Plan Maroc Vert, le Programme National d’Economie d’Eau d’Irrigation (PNEEI) a été initié pour permettre au secteur de l’agriculture irriguée de faire face à la raréfaction des ressources en eau.

Ce projet, qui porte sur une superficie de 550 000 ha au niveau national, a pour objectif l’économie et la valorisation des ressources en eau, et consiste en la reconversion de systèmes d’irrigation classiques (gravitaire et aspersion) en irrigation localisée.

Les principales composantes de ce programme sont :

La modernisation des réseaux d’irrigation (en grande hydraulique) ;

L’équipement des exploitations agricoles en irrigation localisée, moyennant les aides financières de l’Etat ;

L’appui et l’accompagnement des agriculteurs pour la valorisation de l’eau;

Introduction des systèmes de cultures à haute valeur ajoutée ;

L’agrégation ;

Recherche, développement, conseil…. ;

Renforcement des capacités (agriculteurs, organisations professionnelles, services techniques…).

Selon la nature de distribution, deux cas sont distingués, la reconversion collective sur une superficie de 217 940 ha dans les périmètres de Grande Hydraulique et la reconversion individuelle sur une superficie de 337 150 ha dans les périmètres de Grande Hydraulique et d’Irrigation Privée.

Consistance du PNEEI

Coût

La réalisation de ce programme s’étale sur la période de 2010 à 2020, pour un montant global de 37 milliards de DH, répartis comme suit :

Modernisation collective des périmètres irrigués: 17.5 milliards de DH ;

Modernisation individuelle des périmètres irrigués: 10.5 milliards de DH ;

Mesures d’accompagnement : 9 milliards de DH.

Mesures d’accompagnement des agriculteurs

Les mesures d’accompagnement des agriculteurs ont pour but de faciliter l’accès aux nouvelles technologies d’irrigation à travers l’assistance technique et la mise en place d’un système d’avertissement à l’irrigation.

L’assistance technique consiste en :

L’organisation de journées de sensibilisation et d’information;

La création des associations et des coopératives porteuses des projets d’équipement interne;

Le suivi de l’équipement interne;

L’appui aux projets d’agrégation;

L’accompagnement des agriculteurs dans la conduite technique des cultures sous irrigation localisée via la réalisation de parcelles de démonstration;

La formation des agriculteurs dans le domaine du pilotage de l’irrigation localisée.

La mise en place d’un système d’avertissement à l’irrigation dont les principales composantes sont :

L’installation de stations météorologiques automatiques ainsi que des panneaux d’affichage

L’installation de stations pour sol : sondes capacitives et capteur à impulsion (Centre Technique des Cultures Sucrières à Sidi Allal Tazi).

Les principales attentes