Souss-Massa s’investit dans la valorisation des déchets agricoles

En vue de contrer les effets nocifs des déchets agricoles sur l’environnement et la santé humaine, Souss-Massa s’est longtemps intéressé à la manière de valoriser ces derniers. Par ailleurs, avec la signature d’une convention, la région passe à l’acte.

La région Souss-Massa veut valoriser ses déchets plastiques agricoles à travers un important projet lancé par l’Association Agrotechnologies du Souss-Massa, Agrotech-SM. Ainsi, ceci vise à accompagner les agriculteurs de la région dans le recyclage de leurs déchets, nous apprend Aujourd’hui le Maroc.

Les déchets plastiques d’origine agricole constituent un grave problème environnemental. Ils constituent une menace alors même qu’il existe des moyens de recyclage et de valorisation de ces déchets. En effet, ces derniers permettent à la fois de limiter la pollution et d’améliorer les conditions économiques des populations des zones rurales concernées; et ce, à travers la création d’une économie circulaire.

L’Association Agrotech-SM s’intéresse, depuis 2014, aux problèmes posés par les déchets agricoles à l’environnement et la santé humaine. En collaboration avec le Conseil régional du Souss-Massa et la Fondation Crédit Agricole du Maroc pour le développement durable, elle a réalisé de nombreux ateliers de sensibilisation et de formation des acteurs de la région pour la gestion et la valorisation de ces déchets.