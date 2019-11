Création d’une usine de traitement des déchets d’huile d’olive à Ouezzane

Partager

Les déchets agricoles d’huile d’olive, source d’énergie ?

Le Maroc a enclenché des procédures de lutte contre la pollution liée aux déchets agricoles. Il a adopté des stratégies de développement durable qui favorise le renforcement de la gestion durable des ressources naturelles et l’équilibre de l’écosystème.

C’est dans ce contexte que le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRT-TTA), avec comme objectif d’éviter la pollution des cours d’eau de la région par les rejets toxiques, a récemment approuvé un projet de création d’une unité de traitement des déchets d’huile d’olive dans la province rurale d’Ouezzane. Ce projet donnera l’occasion aux producteurs d’huile d’olive, dans la province rurale d’Ouezzane, de pouvoir bientôt gérer les déchets issus de la production d’huile d’olive. Et ces déchets agricoles présentent de nombreux avantages. En effet, en Andalousie-Espagne, dans un grand bassin de production d’huile d’olive, les déchets sont incinérés pour produire de la chaleur et de l’électricité. Un tel système de production permet une agriculture plus rentable et durable.