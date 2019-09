Souss-Massa : Un jeune entrepreneur promeut du charbon « vert » issu de déchets agricoles.

La région du Souss-Massa est considérée comme la première région primeuriste et agricole du royaume et compte plus de 450 000 hectares de terres cultivées.

Des milliers de tonnes de déchets agricoles proviennent annuellement des 450 000 hectares de terres cultivées dans la région. C’est ainsi qu’un jeune entrepreneur et inventeur a trouvé un moyen de récupérer et de valoriser ces tonnes de déchets agricoles qui stagnent entre les serres, et ce en les transformant en charbon vert et écologique, qui concurrence le charbon de bois, plus toxique, plus polluant et qui participe à la déforestation, rapporte HuffPost Maroc.

Le jeune entrepreneur, Hassan El Hemer, se démarque aujourd’hui en présentant deux produits, à savoir un charbon vert utilisable pour la cuisson et autres usages domestiques et un charbon carbonisé « BioChar », qui sert d’engrais agricole fertilisant.

Le cofondateur de BioChar Maroc s’est appuyé sur l’aide d’un incubateur de start-up. « J’ai décidé de présenter mon idée à l’incubateur Cluster Solaire Maroc, affilié au MASEN (l’Agence marocaine pour l’énergie renouvelable). Il nous a permis de bénéficier d’une formation adéquate, ainsi que du financement nécessaire pour lancer le projet », explique-t-il au HuffPost Maroc.

Selon la même source, le projet de charbon carbonisé faisant office d’engrais connaît déjà plusieurs intéressés. Parmi ceux-ci, une association néerlandaise, « Justdiggit », spécialisée dans la reforestation, qui a acheté le produit pour faire face à la sécheresse qui nuit à la croissance des oliviers dans la région de Marrakech.

Par ailleurs, H. El Hemer compte proposer son charbon vert aux restaurants et hôtels de Marrakech pour remplacer le charbon de bois, et ce durant la COP22 qui se déroulera en novembre à Marrakech.