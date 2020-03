Partager

Taroudant: Engie intègre l’énergie solaire à l’agriculture irriguée.

En vue d’accompagner la nouvelle stratégie agricole du Maroc, « Génération Green 2020-2030 », Engie a conclu un contrat, d’une durée de 10 ans, portant sur l’exploitation et la maintenance d’une centrale solaire destinée à alimenter une pompe d’irrigation d’une exploitation agricole d’agrumes à Taroudant.

Les équipes d’Engie au Maroc vont installer la première centrale solaire photovoltaïque d’une puissance installée de 71 KW. En effet, cette dernière servira au pompage d’irrigation pour le secteur agricole d’une exploitation d’agrumes d’une trentaine d’hectares située dans la région de Taroudant; celle-ci étant réputée pour son stress hydrique.

« Cette solution de pompage solaire que nous finançons pour le compte de nos clients est un nouvel exemple de notre ambition de devenir leur interlocuteur de référence dans les énergies renouvelables, en développant des solutions innovantes et en nous engageant sur une performance énergétique dans la durée », déclare Philippe Miquel, Président Directeur Général Engie Services Maroc.

Ce projet s’inscrit dans la nouvelle stratégie dédiée à une transition zéro carbone mise en place par Engie au Maroc. En plus de cela, il vient concrétiser sa volonté d’accompagner ses clients dans leur performance énergétique. Le groupe a récemment fusionné ses trois filiales dédiées aux services à l’énergie en une entité pleinement intégrée. Ainsi, Engie propose à ses clients au Maroc, une offre de transition énergétique « As a Service », et les accompagner dans une transition énergétique zéro carbone.