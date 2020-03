Agadir: plateforme de groupage des fruits et légumes pour les petits producteurs

Partager

Agadir abrite une plateforme de groupage des fruits et légumes

Logipole Souss-Massa a organisé dernièrement un atelier de restitution des résultats de l’étude de faisabilité de mise en place d’une plateforme logistique de groupage de fruits et légumes.

En effet, cette étude a pour objectif d’appuyer les moyens, petits et très petits exportateurs de fruits et légumes frais. “Le développement de la compétitivité logistique des exportateurs de la région s’avère nécessaire afin d’assurer la mutation logistique et garantir la compétitivité de ses produits à l’international”, apprend-on auprès de Logipole Souss-Massa. Ainsi, ce projet, en partenariat avec l’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) et le Conseil régional Souss-Massa, donnera un coup de pouce aux exportations agricoles de la région.