Une forte demande des fruits et légumes marocains

Partager

tweet



Une forte demande des fruits et légumes marocains en Europe

L’Union européenne reste le premier importateur de fruits et légumes marocains, avec un total de près de 860.000 tonnes de produits horticoles.

L’Espagne reste le principal client, notamment les tomates, et plus particulièrement les produits à forte valeur ajoutée tels que les tomates, les cerises et les raisins. En 2019, près de 267.360 tonnes de légumineuses marocaines ont été importées, soit une croissance de 10%. Le constat est le même avec des importations de fruits qui sont passées de 4% à 162.939 tonnes.

En ce qui concerne les importations de fruits et légumes en provenance de l’Union européenne en provenance du Maroc, elles ont augmenté de 4% en 2019 par rapport à 2018, totalisant ainsi 1,4 million de tonnes. S’agissant des produits horticoles, ils ont transporté plus de 859.095 tonnes en 2019, avec 481.706 tonnes de tomates (+ 7%). En revanche, «les importations marocaines de légumes dans l’UE ont augmenté de 26% et de 53,6% pour les fruits sur une longue période.

Il convient de rappeler que pour la première fois, le volume des exportations de produits agricoles et agroalimentaires a atteint près de 3,1 millions de tonnes. Par conséquent, cette performance fait du secteur le deuxième plus grand fournisseur de devises du Maroc. Parallèlement, pour la deuxième fois consécutive, la balance commerciale alimentaire montre un excédent.