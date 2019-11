Partager

La région Souss-Massa consolide ses relations avec la Bretagne.

Hormis le tourisme, l’informatique, l’éducation, les secteurs de l’industrie agroalimentaire avec les métiers liés à l’agriculture et la pêche dans lesquels sont ancrés plusieurs acteurs de ce tissu économique, demeurent les plus concernés par cette volonté de consolider les liens entre des deux régions et de coopérer sur le long terme.

En raison de leurs nombreuses similitudes, les deux régions ont comme objectif de consolider les liens qui unissent déjà mais également de développer une coopération à double sens dans laquelle chacune pourrait profiter.

Ainsi, elles visent un accord “gagnant-gagnant”, qui ne s’arrêterait pas aux seules possibilités d’investissements d’entreprises bretonnes. Les investisseurs bretons ont fait part de leur intérêt sur l’expérience marocaine de gestion des eaux et comptent en tirer des bénéfices et échanges de bons procédés dans le cadre de l’échange entre les deux régions.