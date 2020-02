Taounate convertit 9400 ha de céréales en oliviers pour 4000 agriculteurs

Partager

Taounate reconvertit 9400 ha de céréales en oliviers pour 4000 agriculteurs

Dans le cadre du développement de la filière oléicole, un programme a été lancé dans plusieurs zones du Maroc. C’est ainsi, Taounate, une province représentative des oliviers a converti 9400 ha de ses parcelles de céréales en oliviers.

Ce projet de reconversion profitera ainsi à plus de 4000 agriculteurs, annonce la direction provinciale d’agriculture (DPA). Celui-ci vient en appui du Plan Maroc Vert qui a consacré une enveloppe budgétaire de 100 millions de dirhams pour le développement de la filière oléicole. Par ailleurs, ces projets concernent, entre autres, les communes de Ain Aicha, avec la plantation de 770 ha, Ouled Jemaa (460 ha), Ain Gdah (600ha), Msassa (350 ha), Ras el Oued et Ain Maatouf (590 ha), Sidi Mhamd Belhcen (600 ha), Ouled Daoud (240 ha), Bouchabel (1.270 ha) et Moulay Bouchta (1.070 ha). Ils bénéficient également aux communes de Sidi El Abed et Jbabra, avec la plantation respectivement de 800 et 1.200 ha.

La culture des olives dans la province de Taounate couvre une superficie totale d’environ 150.000 ha; dont 70% concentrés dans les cercles de Ghafssai et Taounate. La filière oléicole de la province génère une production annuelle de plus de 200.000 tonnes. Elle engendre ainsi une productivité de 12 quintaux/ha dans les zones Bour et 30 quintaux/ha dans les zones irriguées.