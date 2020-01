Partager

Oléiculture : Après Sefrou, Taounate voit sa production d’olives baisser

Après la baisse de 10% enregistrée par Sefrou, c’est au tour de la province de Taounate d’enregistrer une baisse spectaculaire de 50% de sa production oléicole. En effet, cette dernière se table à 70.000 tonnes, soit une baisse de plus de 50% par rapport à une année moyenne, selon la direction provinciale de l’agriculture (DPA).

La superficie d’olivier au niveau de la province de Taounate s’estime à 149.000ha, avec une superficie productive de 140.000ha, indique la DPA. La filière oléicole de la province génère une production annuelle de plus de 200.000 tonnes. Ceci représente une productivité de 12 quintaux/ha dans les zones Bour et 30 quintaux/ha dans les zones irriguées. Cependant, cette production demeure ‘’faible’’ par rapport aux potentialités et atouts agricoles de la province.

Les projets du Plan Maroc Vert sur l’oléiculture ont permis la plantation de quelque 30.000ha, la construction et l’équipement de trois unités de trituration d’huile d’olive, avec une capacité de 80 tonnes par jour et par unité. De même, ils ont occasionné la construction et l’équipement d’une unité de production des conserves d’olives et la remise du matériel agricole et ce, au profit des organisations professionnelles œuvrant dans le domaine, outre le renforcement des capacité des agriculteurs.

La DPA de Taounate poursuit ses projets avec la plantation d’une nouvelle superficie de quelque 5.500 ha (en cours de réalisation). Ceci s’inscrit dans le cadre de son programme annuel 2019 et la programmation d’environ 12.000 nouveaux hectares durant 2020. De plus, la province dispose de 3.000 unités traditionnelles de trituration d’huile d’olive. Elle compte aussi 27 unités semi-modernes et 40 autres modernes, une unité de production d’huile de table…