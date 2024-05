Syngenta : Des portes-greffes résistants au ToBRFV

Partager

Syngenta s’engage à développer des porte-greffes résistants au ToBRFV.

Les porte-greffes permettent aux producteurs d’accéder à de grandes innovations, tout en protégeant les cultures de tomates contre les ravageurs du sol et d’autres maladies. Syngenta Vegetable Seeds investit dans le développement de porte-greffes depuis près de 30 ans. Aujourd’hui, notre portefeuille offre une douzaine de porte-greffes différents adaptés et conditions de culture.

« Pour les producteurs, les porte-greffes peuvent les aider à tirer profit de la résistance aux maladies transmises par le sol et de la capacité à assurer de meilleures performances des plantes, » explique Stephane Le Caro, responsable du portefeuille de Syngenta Vegetable Seeds pour la tomate à croissance indéterminée, serre passive. « Cela inclut une meilleure tolérance aux stress tels que les températures extrêmes et le manque d’eau. Dans l’ensemble, cela signifie un potentiel de rendement plus élevé et un cycle de production plus long. »

Depuis l’apparition du Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) en 2015, les chercheurs de Syngenta ont travaillé avec diligence pour trouver des solutions de résistance pour la tomate. Ces solutions incluent la recherche continue de porte-greffes résistants au ToBRFV, avec des essais multiples de quatre porte-greffes uniques en 2024.

Porte-greffe résistant au virus ToBRFV à l’essai

L’utilisation d’un porte-greffe greffé avec un scion stratégique et testé (la partie supérieure de la plante attachée au porte-greffe) peut permettre d’accéder à des caractéristiques souhaitables plus rapidement que la sélection traditionnelle seule. Le porte-greffe peut apporter des défenses du sol, une vigueur supérieure et une tolérance aux stress, tandis que le greffon offre ses propres performances agronomiques, notamment des défenses contre les maladies foliaires. « Nous étudions la résistance au virus ToBRFV dans les programmes de porte-greffes et leur association avec nos scions également résistants au virus ToBRFV, mais nous savons que ce n’est pas la seule maladie contre laquelle les producteurs ont besoin de se défendre » a déclaré M. Le Caro. Les quatre types de porte-greffes que nous testons sont également résistants au Verticilium, aux nématodes, à la racine de Corky, à plusieurs races du virus de la mosaïque de la tomate et à plusieurs espèces de fusarium, ce qui permet d’obtenir des résistances bien équilibrées.

Ces quatre variétés ont le même mécanisme de résistance que les scions résistants au ToBRFV que Syngenta propose aujourd’hui, c’est pourquoi les experts de Syngenta recommandent de les utiliser ensemble pour assurer la meilleure compatibilité possible lors du greffage en pépinière.

Que les tomates soient non greffées ou greffées avec un porte-greffe, les sélectionneurs de Syngenta testent avec diligence chaque nouveau produit avant sa mise sur le marché. Ces essais créent une cohérence pour les producteurs qui recherchent des solutions aux maladies les plus dévastatrices de la tomate et les meilleures performances de culture.

Les porte-greffes sont utilisés partout où l’on cultive la tomate, en particulier par ceux qui préfèrent des cycles de culture plus longs ou qui veulent donner de la puissance à leurs plantes. Il est bien adapté aux serres passives et actives (mid-tech et high-tech). Les producteurs qui utilisent des porte-greffes doivent travailler en étroite collaboration avec des experts pour associer le bon porte-greffe au bon scion et adapter leurs techniques de culture afin d’obtenir les meilleurs résultats.

Dans l’ensemble, le porte-greffe et le greffage peuvent offrir des avantages considérables, notamment :

Une plus grande tolérance au stress abiotique.

Une meilleure résistance aux maladies transmises par le sol

Prolongation des cycles de culture.

Possibilité d’obtenir des rendements plus élevés.

Maintien de la qualité du produit tout au long du cycle.

Le greffage – l’utilisation d’un porte-greffe et d’un scion – offre aux producteurs les avantages de deux variétés en une seule plante.

