Jusqu’à 7.000 DH par hectare d’aide à l’investissement, pour un million d’hectares de terres collectives

Valorisation des Terres Collectives : Un levier de développement pour la jeunesse et les collectivités ethniques au Maroc. Mobilisation d’un million d’hectares de terres collectives

En exécution aux Hautes Instructions Royales de Sa Majesté le Roi, que Dieu l’Assiste, devant le Parlement le 12 octobre 2018 et le 9 octobre 2020, pour la mobilisation et la valorisation d’un million d’hectares de terres collectives agricoles, la stratégie «Génération Green 2020-2030» le Maroc s’engage dans la valorisation agricole portée par la jeunesse et les membres des collectivités ethniques.

Ces directives, énoncées lors des discours royaux ont posé les jalons d’une initiative ambitieuse : la mobilisation d’un million d’hectares de terres collectives. L’arrêté conjoint récemment publié au Bulletin Officiel le 18 avril 2024, fruit d’une collaboration entre le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’Economie et des Finances, est venu préciser les modalités de soutien financier aux jeunes et aux membres des collectivités ethniques. Ce document réglementaire fait suite à un décret du 22 juin 2023 établissant les fondements de ces aides substantielles.

7.000 DH par hectare, avec un plafond de 20 hectares par projet,(…) aide à la location couvre 70% du loyer

Les dispositifs d’aide financière se divisent en trois catégories principales : l’aide à l’investissement, l’aide à la location et une aide additionnelle venant compléter les subventions universelles. L’aide à l’investissement peut atteindre jusqu’à 7.000 DH par hectare, avec un plafond de 20 hectares par projet, tandis que l’aide à la location couvre 70% du loyer, avec des plafonds adaptés à la durée du contrat de location.

Cette approche ciblée ne se contente pas de fournir un soutien financier, mais facilite également l’accès aux ressources nécessaires pour moderniser et diversifier les exploitations agricoles. En outre, elle s’aligne sur une volonté plus large de stimuler l’entreprenariat chez les jeunes et chez les membres des collectivités ethniques, en encourageant l’innovation et l’adoption de pratiques agricoles durables et modernes.

L’engagement du Maroc envers ses jeunes et ses collectivités ethniques reflète une volonté profonde d’une intégration sociale et économique inclusive. En mettant en avant ces groupes dans les processus de développement agricole, non seulement on espère réduire la migration rurale-urbaine, mais également dynamiser les économies locales et régionales.