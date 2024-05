Syngenta : 4 variétés de tomate cerise allongée résistantes au ToBRFV

Partager

Quatre variétés commerciales de tomate cerise allongée résistantes au ToBRFV.

Les solutions au Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) pour les tomates cerises allongées sont déjà arrivées. Syngenta propose quatre variétés dotées d’une résistance génétique qui offrent un potentiel de rendement important tout en conservant la qualité et le goût que les producteurs et les consommateurs sont en droit d’attendre.

Ces nouvelles variétés offrent aux producteurs des options de contrôle sur un marché où la qualité et la régularité sont primordiales. Syngenta a trouvé des résistances qui protègent le potentiel de rendement, défendent les plantes contre d’autres maladies importantes et maintiennent les caractéristiques de goût et de qualité.

Informations sur les variétés commerciales de cerises allongées

Les tomates cerises allongées sont reconnues par les consommateurs à l’export, et sont au cœur de la production Marocaine. Grâce à la nouvelle résistance au virus ToBRFV, les producteurs peuvent protéger leur investissement et leur récolte.

« Nous savons que nos clients ont besoin d’une résistance au virus ToBRFV, mais aussi d’autres résistances qui peuvent être utilisées seules ou combinées » explique M. Le Caro. « Je pense notamment au virus de la mosaïque de la tomate, dont les symptômes sont très proches de ceux du tobamovirus. »

Les nouvelles variétés sont Adorelle, Sicybelle, Emyelle, Crystelle. Chacune d’entre elles est dotée d’une résistance au virus ToBRFV :

Une résistance au virus ToBRFV créée à l’aide de techniques de sélection traditionnelles, combinées à des technologies de données pour des innovations plus rapides

Résistance à d’autres maladies : virus de la mosaïque de la tomate, jaunisse de la tomate, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita et Meloidogyne javanica

Adaptées à la culture en serres passives

Homogénéité des fruits sur les plantes

Potentiel de rendement élevé

Chaque nouvelle variété est soumise à des tests rigoureux en laboratoire, en serre et en conditions réelles. Seules les meilleures des meilleures variétés de tomates arrivent dans les serres des producteurs.

Résistance au ToBRFV et des tomates toujours aussi savoureuses

La résistance aux maladies ne suffit pas. Syngenta s’engage à protéger les profils de saveur que les consommateurs ont appris à connaître et à aimer, ainsi que les niveaux de production sur lesquels tout le monde compte. Avec les bonnes résistances et le bon profil de saveur, les producteurs peuvent répondre aux attentes élevées des consommateurs en matière de saveur et livrer de manière fiable des produits aux détaillants qui ont besoin d’approvisionnements réguliers et prévisibles pour remplir leurs rayons.

« Lorsque nous continuons d’ajouter de nouvelles variétés à notre gamme, nous nous assurons qu’elles ont toujours un bon goût », déclare Ruud Kaagman, Global Crop Unit Head, Tomato, de Syngenta. « Les consommateurs aiment le goût de nos tomates et les choisissent lorsqu’ils vont à l’épicerie. Avec l’introduction de nouvelles variétés résistantes, nous voulons nous assurer que les producteurs peuvent continuer à offrir aux consommateurs ce qu’ils attendent d’eux.

Syngenta offre une résistance au virus ToBRFV sans compromettre d’autres résistances à des maladies clés ou le goût que les consommateurs apprécient.

Poursuite de la recherche de nouvelles solutions contre le ToBRFV

Les chercheurs de Syngenta continuent à travailler sur l’introduction de la résistance dans un plus grand nombre de variétés et de types de tomates. En outre, les experts s’engagent à poursuivre la recherche de nouvelles solutions contre le virus ToBRFV au fur et à mesure de son évolution.

