Partager

tweet



Fès: Les enjeux du séminaire “génération verte”

Un séminaire régional autour de la forêt et des espaces verts s’est tenu, vendredi à Fès, sur le thème ‘’génération verte : enjeux et défis’’.

Ainsi, initiée par l’association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT), cette rencontre visait à discuter des vues des différents acteurs concernés par le développement des forêts et des espaces verts dans la région et à proposer des solutions concrètes dans le cadre d’un partenariat régional multipartite tourné vers le développement durable.

Les débats du séminaire se sont agencés autour de trois axes. En l’occurrence, ‘’quels rôles des acteurs territoriaux dans le cadre de la loi 111.14 ?’’, ‘’quelle politique mettre en place pour assurer la protection de nos forêts urbaines ?’’ et ‘’quels types de partenariat, quels objectifs et quels délais pour une génération verte ?’’.

La rencontre a réuni des représentants des départements de l’agriculture, de l’environnement, des Eaux et forêts et de l’aménagement du territoire, ainsi que de l’agence du bassin hydraulique de Sebou, des conseils élus et de la société civile.