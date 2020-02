Partager

tweet



Le Maroc fortement attendu pour ses technologies agricoles à Bahreïn

Le 3 Mars 2020 aura lieu le Salon international des jardins du Bahreïn. Le salon est un événement unique car il combine exposition commerciale et éducation et connaissances sur les dernières innovations et méthodes pour entretenir les jardins et les espaces verts et protéger l’environnement.

“Chaque année, l’exposition se concentre sur un thème différent qui représente un problème urgent auquel le secteur agricole se confronte afin de travailler à l’amélioration des systèmes et des méthodes, et de trouver des solutions et des alternatives qui contribuent à la durabilité du secteur agricole dans le royaume”. Cette année, le spectacle est sous le thème «L’eau: régénérer la vie». Ainsi, il mettra l’accent sur l’importance de l’eau et comment la préserver; pour garantir sa durabilité car elle est la source de vie sur terre”.

Attentes du salon international des jardins du Bahreïn

Cette année, plus de 200 exposants présenteront leurs designs, produits, technologies et innovations sur un espace de 7.000 m². La zone du marché comprendra plusieurs entreprises et pépinières pour promouvoir différents produits. Parmi eux, on peut citer les fleurs, les jeunes plants, les outils agricoles, les pots de fleurs, les meubles de jardin; les appareils d’éclairage, tous les produits alimentaires et les services agricoles. La zone de sensibilisation, mettra en vedette un certain nombre d’organisations officielles et éducatives. De même, elle mettra en exergue des organisations qui présenteront leurs programmes et services dans le domaine de l’agriculture, de l’environnement et de la durabilité; ainsi que des innovations et des expositions agricoles.

Ainsi, 27 pays différents assisteront à ce salon. Il s’agit de l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la France, la Russie, les Pays-Bas, la Grèce, les États-Unis, le Japon, la Pologne, la Turquie, l’Inde, le Pakistan, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, la République centrafricaine et le Kirghizistan, comme plusieurs sociétés agricoles de pays régionaux et arabes comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, Oman, le Maroc, la Jordanie, la Palestine et l’Égypte. Ces derniers offriront toutes leurs dernières innovations, conceptions, technologies agricoles, applications et expériences réussies dans le domaine; ainsi que des conseils, des services et des produits.