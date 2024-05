Les exportateurs de tomates connaissent un rebond important en 2024

Partager

Après une année 2023 marquée par des défis, les exportations marocaines de tomates de serre connaissent un nouvel essor en 2024. Selon les données rapportées par EastFruit, le premier trimestre de cette année a vu une augmentation significative des exportations, avec 266 000 tonnes expédiées entre janvier et mars. Ce chiffre représente une hausse de 10 % par rapport à la même période en 2023, dépassant également de 9 % la moyenne des cinq dernières années.

Ce renouveau arrive après une saison 2023/24 difficile, perturbée par des conditions climatiques extrêmes et des problèmes phytosanitaires. La région de Souss-Massa, a subi une sécheresse sévère et des températures estivales record, culminant à +50,4 ℃ en août. Parallèlement, le virus ToBRFV a ravagé certaines serres, entraînant des pertes de récoltes considérables.

Ces défis ont conduit à une chute sans précédent des exportations de tomates vers la fin de 2023, ce qui a empêché la croissance habituelle du volume annuel des exportations, qui s’est finalement établi à environ 660 000 tonnes. La majorité de ces tomates étaient destinées à l’Union européenne, avec la France absorbant la près de 50% des exportations, suivie par le Royaume-Uni (18 %), les Pays-Bas (9 %) et l’Espagne (6 %). En dehors de l’Europe, la Mauritanie est devenue un client significatif, représentant 4 % du total.

L’année 2024 a cependant introduit de nouvelles dynamiques. La Mauritanie a augmenté ses frais douaniers d’importation sur les fruits et légumes marocains, entraînant des retards aux frontières et une réduction des échanges. Cette situation a suscité des préoccupations concernant d’éventuelles pénuries alimentaires dans la région du Sahel. Mais la situation a rapidement été réglée grâce aux relations diplomatiques fortes et aux besoins importants du marché mauritanien.

Malgré ces nouveaux défis, le Maroc a su redresser la barre et optimiser ses exportations de tomates de serre. La résilience et l’adaptabilité des producteurs et des exportateurs marocains ont été déterminantes pour surmonter les obstacles et atteindre ces résultats impressionnants en 2024. Cette performance augure bien pour la suite de l’année et pourrait contribuer à stabiliser et renforcer les relations commerciales entre le Maroc et ses partenaires internationaux, tout en assurant la sécurité alimentaire dans les régions dépendantes de ces importations.