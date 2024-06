Les exportations d’asperges continuent de battre des records

Partager

Le Maroc continue de performer dans l’exportation d’asperges fraîches pour la quatrième saison consécutive, selon les données fournies par EastFruit. Dès les premiers mois de la saison actuelle, le Maroc a déjà expédié un volume d’asperges supérieur à celui des périodes comparables des années précédentes.

De novembre 2022 à mars 2024, les exportateurs marocains ont réussi à acheminer 320 tonnes d’asperges, dépassant ainsi les 260 tonnes expédiées durant la même période la saison précédente. À trois mois de la fin de la saison d’exportation en cours, le Maroc semble bien parti pour établir un nouveau record dans ses envois d’asperges.

Cette dynamique de croissance s’inscrit dans une tendance plus large observée au cours des dernières années, où le Maroc a constamment augmenté ses exportations d’asperges fraîches, malgré des volumes globaux encore modestes. La campagne d’approvisionnement en asperges marocaines se prolonge également progressivement, avec des niveaux de vente élevés et soutenus jusqu’à la fin mai, alors qu’ils atteignaient traditionnellement leur maximum entre janvier et mars.

Le Maroc cible principalement le marché de l’Union Européenne pour ses exportations d’asperges, profitant du début précoce de sa saison pour se doter d’un avantage concurrentiel. L’Espagne, historiquement le principal importateur d’asperges marocaines, les utilise non seulement pour la consommation domestique mais aussi pour les réexporter vers d’autres pays.

Cependant, cette saison, le paysage des exportations d’asperges marocaines a connu un changement notable. La Belgique est devenue le principal destinataire, absorbant plus de la moitié des expéditions. L’Espagne, quant à elle, représente un autre tiers des exportations, avec de plus petites quantités dirigées vers la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Parallèlement à sa présence consolidée en Europe, le Maroc explore également des marchés alternatifs au Moyen-Orient. Bien que les volumes exportés vers cette région restent relativement modestes, des progrès significatifs ont été réalisés. Par exemple, environ 100 kg d’asperges ont été envoyés à Bahreïn durant la saison 2021/22, et une quantité similaire au Qatar lors de la saison 2022/23. Cette saison en cours, le Maroc a exporté 1,7 tonne d’asperges vers la Jordanie.

Le succès croissant du Maroc dans l’exportation d’asperges démontre une adaptabilité et une ambition optimiste des agriculteurs. En renforçant ses positions sur les marchés existants et en explorant de nouvelles opportunités, le pays se positionne comme un acteur de plus en plus important dans le secteur.