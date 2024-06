L’Allemagne, nouvel eldorado des fruits et légumes marocains

Partager

Le Maroc enregistre des records d’exportations vers l’Allemagne au début de 2024.

Le Maroc connaît un début d’année 2024 exceptionnel en matière d’exportations de fruits et légumes vers l’Allemagne, selon les données rapportées par EastFruit. De janvier à mars, les expéditions directes de produits frais et surgelés en provenance du Maroc ont atteint des niveaux sans précédent.

Au cours des trois premiers mois de 2024, le Maroc a expédié près de 35 000 tonnes de fruits, légumes et baies frais et surgelés vers l’Allemagne. Cette quantité représente une augmentation de 40 % par rapport à la même période l’année dernière et le double du volume moyen des cinq dernières années. Ces chiffres impressionnants ne prennent même pas en compte les exportations marocaines réexportées via l’Espagne ou la France, lesquelles sont souvent comptabilisées comme des exportations espagnoles ou françaises dans les statistiques.

Parmi les produits les plus exportés, les tomates de serre et les poivrons doux se distinguent particulièrement. Les exportations de tomates de serre ont presque doublé, atteignant 13 000 tonnes, tandis que celles des poivrons doux ont augmenté d’un tiers pour atteindre 8 000 tonnes. Cette croissance s’explique en partie par la crise énergétique en Europe qui a affecté le secteur des serres, rendant les produits en provenance du Maroc et de la Turquie plus compétitifs sur le marché européen.

Le segment des baies surgelées a également connu une croissance remarquable. Les exportations de framboises surgelées ont quadruplé, atteignant 1,7 mille tonnes au premier trimestre 2024. Cette hausse spectaculaire est due à une pénurie significative de stocks de framboises surgelées sur le marché, entraînant une forte augmentation des prix.

Alors que les exportations de framboises fraîches sont restées stables à environ 2 400 tonnes, celles des myrtilles fraîches ont connu une hausse notable, atteignant 1,2 mille tonnes. Par ailleurs, les ventes de fraises fraîches ont doublé pour atteindre 560 tonnes.

Le début de l’année 2024 marque une étape importante pour le Maroc dans le secteur des exportations de fruits et légumes vers l’Allemagne. La combinaison de facteurs tels que la crise énergétique en Europe et la demande accrue pour certains produits spécifiques a permis au Maroc de renforcer sa position sur le marché européen. Ces performances impressionnantes illustrent le potentiel et la compétitivité croissante du secteur agricole marocain sur la scène internationale.