Les exportations marocaines de baies progressent de 20%

Le secteur des baies fraîches marocaines continue de briller sur la scène internationale, malgré les défis rencontrés en 2023. Les exportateurs ont su rebondir avec vigueur en 2024, atteignant des niveaux d’exportation sans précédent. Selon les données d’EastFruit, les trois premiers mois de l’année ont vu les exportations de baies atteindre un impressionnant volume de 66 000 tonnes, soit une augmentation notable de près de 20 % par rapport à la même période l’année précédente.

Les myrtilles marocaines ont particulièrement bien performé, battant le record établi en 2021. Les exportations ont atteint près de 27 000 tonnes, marquant un jalon significatif pour l’industrie. Cette hausse reflète non seulement une augmentation de la demande internationale, mais aussi les efforts continus des producteurs marocains pour améliorer la qualité et la production de cette baie prisée.

Les framboises marocaines ont également continué leur ascension, avec des exportations atteignant 22 000 tonnes au premier trimestre de 2024. Les mûres fraîches ont quant à elles franchi un nouveau seuil, dépassant les 900 tonnes, un record historique pour ce fruit au Maroc. Même si les fraises n’ont pas battu de records, elles ont tout de même affiché une croissance significative, avec un total de 15 500 tonnes exportées, surpassant ainsi les chiffres de l’année précédente.

L’Union européenne et le Royaume-Uni demeurent les principaux marchés pour les baies marocaines, représentant 92 % des exportations de janvier à mars 2024. Les expéditions vers le Royaume-Uni ont particulièrement explosé, augmentant d’un quart par rapport à l’année précédente, positionnant ce pays comme le premier importateur de baies marocaines. Les marchés des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la Pologne et de l’Italie ont également affiché une croissance positive, témoignant de la forte demande européenne pour les baies marocaines.

Outre les marchés traditionnels, les exportateurs marocains ont réussi à percer de nouveaux horizons. Les livraisons vers les pays du Moyen-Orient ont connu une augmentation, et le Maroc a renforcé ses positions en Norvège, en Suisse et au Canada. Notamment, le marché indien a reçu sa première expédition test de myrtilles fraîches, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités commerciales.

Avec ces résultats impressionnants, le secteur des baies marocaines entame 2024 sous les meilleurs auspices. La diversification des marchés et l’augmentation des volumes d’exportation témoignent de la robustesse et de la compétitivité de cette industrie clé pour l’économie marocaine. Les producteurs et exportateurs restent optimistes quant à la poursuite de cette tendance positive, fortifiant ainsi la position du Maroc en tant que leader mondial dans le secteur des baies fraîches.

L’année 2024 s’annonce donc comme une année charnière, marquée par des performances record et une expansion continue vers de nouveaux marchés prometteurs.