En Espagne la désinformation touche les fraises marocaines

Les fraises marocaines suscitent la méfiance des consommateurs espagnols, alimentée par une vague de désinformation. Malgré des alertes sanitaires et des tensions commerciales, la réalité du secteur agricole entre le Maroc et l’Espagne est souvent déformée, créant un climat de défiance pour le consommateur espagnol.

La désinformation comme arme commerciale.

Un partenariat commercial historique. Depuis 2012, l’Union européenne et le Maroc ont un accord de libre-échange sur les produits agricoles et de pêche. Cet accord a permis de réduire les droits de douane, favorisant les importations marocaines. Selon la Fédération espagnole des associations de producteurs-exportateurs (Fepex), les importations de fruits et légumes marocains ont quadruplé depuis la signature de l’accord, marquant une évolution significative des relations commerciales.

Dernier exemple en date, une alerte sanitaire, rapidement écartée par la RASFF a fait grand bruit chez le voisin ibérique. Les inquiétudes sanitaires concernant les produits marocains ne sont pas nouvelles, mais elles ont été exacerbées par des alertes récentes précise El Diario. En mars, deux alertes concernant des fraises marocaines ont été émises, puis retirées par la suite, sans impacter les consommateurs. Selon les données du Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les alertes concernant les produits marocains ne sont ni plus fréquentes ni plus graves que celles d’autres pays. Pourtant le tapage médiatique autour est sans commune mesure.

En effet jusqu’à présent, en 2024, pour des denrées alimentaires en provenance du Maroc, seulement six alertes ont été émises et souvent ne pas considérées comme graves. Dans le même temps les alertes françaises sont classées comme graves à 70% ! Et pourtant c’est sur le Maroc que le consommateur se concentre.

L’utilisation de pesticides est un autre sujet de préoccupation. L’Union européenne régule strictement les produits phytosanitaires. Et le Maroc se conforme au réglemntaire. Beatriz Robles, diététicienne-nutritionniste, explique à El Diario que même si les résidus dépassent ces limites, les quantités restent minimes, réduisant ainsi le risque immédiat pour la santé. Néanmoins, la désinformation persiste, alimentant la méfiance des consommateurs surtout le nombre de cas minime dont on parle initialement.

L’agriculture espagnole, comme d’autres industries avant elle, doit accepter la concurrence surtout lorsqu’elle la pratique elle même sur d’autres segments.

L’essor des importations marocaines a des répercussions économiques pour les producteurs espagnols. Toujours selon la même source, la baisse des prix due à l’abondance de l’offre impacte particulièrement les exploitations familiales. Tomás García Azcárate, chercheur à l’Institut d’Économie, Géographie et Démographie du CSI C, souligne que les producteurs devront s’adapter, comme l’ont fait d’autres secteurs industriels face à la concurrence étrangère.

De la même manière, il convient aussi de rappeler que de nombreuses entreprises espagnoles, qui fournissent ces mêmes agriculteurs, sont installées au Maroc et fournissent en intrants les producteurs marocains. Comment dénoncer d’un côté et fermer les yeux de l’autre, ça n’aurait pas de sens.

En février 2024, 330 entreprises espagnoles étaient présentes au Maroc, bénéficiant de coûts de production plus bas. Cette situation stimule l’innovation et la coopération entre producteurs, ouvrant la voie à une évolution du secteur agricole.