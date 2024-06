Fall Creek annonce l’acquisition de 50 hectares en Roumanie pour accompagner son développement

Partager

Fall Creek vient d’annoncer l’acquisition de 50 hectares à Moara Vlăsiei, en Roumanie. Cette transaction marque une étape importante dans la stratégie de croissance de Fall Creek sur le marché européen.

Le terrain acquis sera le site de la nouvelle pépinière de myrtilles à la pointe de la technologie de Fall Creek, destinée à devenir un centre d’innovation dans la production de plants de myrtilles. Cette initiative stratégique renforcera les capacités de la chaîne d’approvisionnement de Fall Creek, garantissant la fourniture de plants de myrtilles de haute qualité aux cultivateurs à travers l’Europe.

En outre, l’équipe de recherche et développement de Fall Creek dirige une initiative visant à développer une ferme de recherche appliquée sur les myrtilles en Roumanie. Ce projet se concentrera sur l’accélération du développement de nouvelles variétés de myrtilles à haut besoin de froid, en mettant l’accent sur la récolte mécanique pour le marché des fruits frais, l’adaptation climatique et l’amélioration des techniques de culture.

Burgert van Dyk, directeur régional EMEA chez Fall Creek, a déclaré : « L’acquisition de ce terrain à Moara Vlăsiei est une partie essentielle de notre stratégie de croissance. Nous sommes impatients d’apporter notre expertise en Europe et de contribuer au paysage agricole de la région. »

Fall Creek reste fidèle à son engagement de garantir des bénéfices non seulement pour l’ensemble de l’industrie, des producteurs aux consommateurs en Roumanie et dans les régions environnantes, mais également d’avoir des impacts environnementaux positifs et des avantages tangibles pour la communauté locale. Actuellement, la société compte deux employés basés en Roumanie, activement impliqués dans les opérations régionales, avec des recrutements supplémentaires prévus dans un avenir proche.

