ToBRFV : Pertes financières et stratégies de gestion

Le virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV) a eu un impact significatif sur les producteurs de tomates à travers le pays.

Il est difficile de mesurer précisément l’impact économique du ToBRFV sur les producteurs de tomates au Maroc, toutefois il est raisonnable d’identifier et de mettre l’accent sur les pertes financières subies et les stratégies de gestion adoptées pour faire face à cette situation.

Pertes financières dues au ToBRFV:

Il est à noter avant tout que le problème du virus ToBRFV est mondial. De nombreux pays producteurs de tomates sont confrontés à ce fléau et malheureusement le Maroc n’est pas en reste. Le ToBRFV a entraîné d’importantes pertes financières pour les producteurs de tomates au Maroc qui ont été touchés par le virus. Les producteurs marocains concernés estiment que la perte représente environ 15 à 20% de la production.

En effet, l’infection par le virus peut provoquer une réduction significative du rendement des cultures, ainsi qu’une détérioration de la qualité des fruits. Les producteurs sont confrontés à une baisse de la demande et à des difficultés sur les marchés nationaux et internationaux en raison des restrictions imposées aux tomates infectées.

Les pertes économiques se manifestent à plusieurs niveaux. Tout d’abord, les producteurs subissent une diminution de leurs revenus en raison de la diminution de la production et de la baisse des prix de vente. De plus, les coûts liés aux mesures de prévention et de contrôle du ToBRFV, tels que l’achat de semences certifiées et l’utilisation de produits chimiques, augmentent la pression financière sur les producteurs.

Concrètement à retenir :

Perte de rendement : Les pertes de rendement peuvent varier en fonction de la gravité de l’infection et des mesures de gestion mises en place. Des études spécifiques dans chaque cas doivent être menées pour estimer ces pertes. Généralement on estime à 10% les pertes, mais qui toutefois peuvent être beaucoup plus importantes selon les cas.

Coûts de gestion de la maladie : Les coûts associés à la gestion de ToBRFV, tels que l’achat de plants résistants, les traitements phytosanitaires et les mesures d’hygiène, doivent être pris en compte individuellement selon le contexte local de chaque producteur.

Pertes de marché : Il est important d’évaluer les pertes potentielles sur le marché national et international en raison de la contamination par ToBRFV. Globalement, les chiffres annoncés par les producteurs se situent à environ 15% de perte au Maroc. Là encore, les chiffres peuvent être beaucoup plus importants.

Stratégies de gestion adoptées par les producteurs:

Face à l’impact économique du ToBRFV, les producteurs de tomates au Maroc ont mis en place diverses stratégies de gestion pour faire face à cette situation difficile. Voici quelques-unes des stratégies couramment utilisées:

Diversification des cultures: Certains producteurs ont opté pour la diversification de leurs cultures afin de réduire leur dépendance exclusive vis-à-vis de la tomate. Ils ont commencé à cultiver d’autres légumes ou fruits pour compenser les pertes subies dans la production de tomates.

Adoption de variétés résistantes: Les producteurs se tournent vers des variétés de tomates résistantes au ToBRFV. Ces variétés offrent une protection contre l’infection, réduisant ainsi les pertes économiques liées au virus. Cependant, l’adoption de ces variétés peut nécessiter des investissements supplémentaires en termes d’achat de semences spécifiques.

Renforcement des mesures de biosécurité: Les producteurs ont renforcé les mesures de biosécurité dans leurs exploitations pour réduire le risque d’infection par le ToBRFV. Cela comprend l’application de bonnes pratiques agricoles, l’hygiène des outils et équipements, ainsi que la mise en place de protocoles de quarantaine pour les plantes infectées.

Recherche de marchés alternatifs: Certains producteurs se sont tournés vers des marchés alternatifs, tels que les marchés locaux et régionaux, pour écouler leurs produits. Ils ont cherché à diversifier leurs canaux de distribution afin de compenser la réduction de la demande sur les marchés traditionnels.

Collaboration et partage des connaissances: Les producteurs ont renforcé leur collaboration et leur échange de connaissances avec d’autres acteurs de l’industrie, tels que les instituts de recherche et les associations agricoles. Cela leur permet de bénéficier des dernières informations sur les mesures de prévention et les nouvelles technologies de lutte contre le ToBRFV.

Le ToBRFV a un impact économique significatif sur les producteurs de tomates au Maroc touchés par le virus, entraînant des pertes financières importantes. Les producteurs concernés ont dû faire face à une diminution de la production, à des prix de vente réduits et à des coûts supplémentaires liés aux mesures de prévention et de contrôle du virus. Cependant, ils ont adopté des stratégies de gestion telles que la diversification des cultures, l’adoption de variétés résistantes et le renforcement des mesures de biosécurité pour faire face à cette situation. Il est essentiel de soutenir les producteurs en leur fournissant des ressources et des informations pour atténuer les pertes économiques et protéger l’industrie de la tomate au Maroc.