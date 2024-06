L’Espagne doit faire face à un inquiétant vieillissement de la population agricole

Partager

En Espagne, le secteur agricole fait face à un défi de taille : le vieillissement des acteurs du secteur. Selon des données récentes, près de 70% des agriculteurs espagnols ont plus de 55 ans, une situation qui soulève des inquiétudes quant à l’avenir de l’agriculture dans le pays.

La situation actuelle est particulièrement critique dans des régions comme l’Andalousie, où les petites et moyennes exploitations, qui constituent le modèle agricole majoritaire, se retrouvent exclues de certaines aides gouvernementales. En effet, selon Agrodigital seulement 29% des agriculteurs qui perçoivent des aides de la Politique Agricole Commune (PAC) sont éligibles aux nouvelles subventions pour l’achat de fertilisants, laissant de nombreux petits producteurs sans soutien financier nécessaire pour faire face à l’augmentation des coûts de production.

La crise climatique aggrave encore la situation. L’année 2023 a été marquée par des conditions météorologiques extrêmes, incluant des sécheresses sévères et des épisodes de grêle dévastateurs, qui ont causé des pertes considérables dans les récoltes de céréales et d’autres cultures importantes. Cette volatilité climatique souligne la vulnérabilité des exploitations agricoles et la nécessité de réformes adaptées pour soutenir les agriculteurs face à ces défis.

Les organisations agricoles, telles que l’Union des Petits Agriculteurs (UPA), appellent selon la même source, le gouvernement espagnol à revoir les critères d’attribution des aides afin d’inclure un plus grand nombre de petits exploitants. Ils suggèrent notamment de réduire le seuil minimal des aides pour rendre ces subventions accessibles à des exploitations de taille plus modeste.

En plus des ajustements financiers, il est crucial d’encourager les jeunes à s’engager dans le secteur agricole. Actuellement, le manque de perspectives attractives et de soutien pour les jeunes agriculteurs contribue à la désaffection pour ce métier essentiel. La mise en place de programmes de formation, de subventions pour l’installation de jeunes agriculteurs, et des initiatives pour moderniser et rendre plus compétitives les exploitations agricoles sont des mesures nécessaires pour assurer la relève générationnelle.

Le vieillissement de la population agricole en Espagne n’est pas seulement un défi pour le secteur lui-même, mais aussi pour la sécurité alimentaire du pays. Des mesures sont attendues pour soutenir les agriculteurs actuels et encourager la nouvelle génération à embrasser cette vocation, essentielle pour l’économie et la société espagnoles.