La-Russie-augmente-ses-achats-de-légumes-de-8,9-%

Les principaux exportateurs de légumes vers la Russie étaient la Turquie, l’Azerbaïdjan, le Maroc et la Chine.

Selon le service en ligne des statistiques douanières du commerce extérieur russe de SeaNews, au premier trimestre de 2020, la Russie a importé 575.200 tonnes de légumes d’une valeur de 583,5 millions de dollars. En termes de tonnage, les importations ont augmenté de 1,1% par rapport à la même période en 2019, tandis qu’en termes monétaires, elles ont augmenté de 8,9%.

Les tomates représentent la plus grande part des importations russes de légumes. En effet, au cours des 3 premiers mois de 2020, elles représentent 154.300 tonnes (+ 5,8%) d’une valeur de 200,9 millions de dollars (+ 8,9%). Les principaux exportateurs de tomates vers la Russie étaient la Turquie, l’Azerbaïdjan, le Maroc et la Chine.

Les importations de poivrons ont augmenté de 15,5% pour atteindre 58.800 tonnes d’une valeur de 86,7 millions de dollars, en hausse de 22,6%. Les volumes les plus importants provenaient d’Israël, de la Chine et de la Turquie. Les achats de chou se sont quant à eux, ont diminué à 52.800 tonnes (-14,7%) pour une valeur de 29,2 millions de dollars (-6,7%). La plupart de ces produits agricoles provenaient ainsi, de Chine et d’Ouzbékistan.

Les importations d’oignons et d’ail ont diminué de 11,7% pour s’établir à 44.600 tonnes d’une valeur de 41,3 millions de dollars, en hausse de 19,7%. Les oignons et l’ail provenaient principalement de Chine, des Pays-Bas et d’Égypte.

L’Égypte a été le principal exportateur de pommes de terre vers la Russie au premier trimestre de 2020, représentant plus de 90% des livraisons tant en tonnage qu’en termes monétaires. Au cours de la période considérée, 44.500 tonnes (+ 8%) de pommes de terre d’une valeur de 17,6 millions de dollars ont été importées.