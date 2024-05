Connaissez vous la tomate Rose de Berne ?

Partager

La tomate Rose de Berne, avec sa teinte rosée et sa saveur exceptionnelle, se distingue parmi les variétés anciennes. Appréciée des amateurs de tomates, cette variété est souvent considérée comme l’une des meilleures pour les salades grâce à son goût fruité et sa texture juteuse.

La tomate Rose de Berne, comme toutes ses cousines, préfère les températures ambiantes et déteste le froid. Conservez-la à température ambiante pour préserver sa saveur intense. Cette tomate, récoltée à pleine maturité, se consomme rapidement pour profiter pleinement de ses qualités gustatives.

Côté préparation, la Rose de Berne est idéale en salade ou en carpaccio, simplement agrémentée d’un filet d’huile d’olive. Sa chair dense, juteuse et sucrée apporte une fraîcheur incomparable à vos plats. De plus, cette tomate contient peu de graines, ce qui la rend encore plus agréable à déguster.

En terme de production la tomate Rose de Berne, une variété de mi-saison, est disponible lorsqu’elle est à son apogée, vous garantissant ainsi une qualité et un goût incomparables. De nouveaux marchés, notamment en Europe de l’Est, s’intéressent de plus en plus à ce produit, plébiscité par les gourmets à la recherche d’originalité.

La tomate Rose de Berne est une variété ancienne reconnue pour sa production moyenne mais de grande qualité. Sa peau très fine, presque inexistante, renferme une chair parfumée et rafraîchissante. Cette tomate est également résistante aux maladies et supporte bien les climats frais, ce qui en fait une option fiable pour les producteurs.

En Europe, le semis se fait de mars à avril, période propice pour permettre à cette tomate de mi-saison de développer ses fruits ronds et attrayants. Une fois arrivée à maturité, la Rose de Berne révèle toute la richesse de sa saveur, très prisée des gourmets.