Maroc-Brésil : Une coopération en expansion avec un programme de recherche commun

Partager

tweet



La coopération technique entre le Maroc et le Brésil, symbolisée par une densité et une excellence remarquables, ne cesse de s’intensifier et de se diversifier, englobant des secteurs variés tels que la recherche agronomique, l’énergie solaire et l’e-gouvernement.

Les liens étroits entre les deux nations s’inscrivent dans une dynamique de renforcement continu, visant à aligner les efforts techniques et scientifiques avec les relations politiques et économiques déjà solides. Plusieurs institutions marocaines collaborent étroitement avec leurs homologues brésiliens sur des programmes ambitieux, aspirant à élever la coopération technique à un niveau de parité avec l’excellence des relations bilatérales.

L’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) du Maroc et l’Entreprise Brésilienne de Recherche Agricole (EMBRAPA) ont lancé un programme de Recherche et Développement (R&D) innovant. Ce programme se concentre principalement sur la gestion et l’efficacité des engrais, le zoning des risques climatiques et l’échange de matériel génétique, notamment pour le blé et l’orge.

Lire aussi : Le Brésil ambitionne d’augmenter ses exportations de fruits et légumes vers l’UE

EMBRAPA, un acteur majeur de la recherche agronomique mondiale, est reconnu pour ses contributions significatives à la production agricole et agro-industrielle. Avec plus de 2.200 chercheurs et scientifiques de renommée internationale, ses travaux permettent au Brésil de maintenir une position de leader dans ces secteurs.

L’intégration de la R&D dans le partenariat agricole Maroc-Brésil est hautement stratégique. Le Maroc est un fournisseur clé de fertilisants et d’engrais phosphatés pour l’agriculture brésilienne, tandis que les importations marocaines de produits agricoles brésiliens, comme le sucre, le soja et le maïs, augmentent régulièrement.