Comment choisir un engrais?

Guide pratique pour choisir le bon engrais à appliquer sur votre culture.

Différentes formules d’engrais sont fabriquées pour s’adapter aux exigences en éléments nutritifs des différentes cultures. L’efficacité de ces engrais varie avec les sols, les cultures et les conditions d’application. Le choix de l’engrais à utiliser dépend de plusieurs facteurs et la prise de décision doit tenir compte des conditions spécifiques de chaque cas.

Pour choisir l’engrais le mieux adapté à votre culture, il est nécessaire d’étudier les éléments suivants: la richesse du sol, le prix de l’unité fertilisante, la culture, le moment de l’apport, les apports de fond et les applications de couverture.

La richesse du sol

Une analyse de sol faite avant l’installation de la culture permet de connaître les quantités d’éléments nutritifs à apporter pour réaliser le rendement escompté. Si le sol est moyennement riche ou riche en un élément nutritif, il suffit d’apporter un peu ou pas du tout. Dans les deux cas, le choix doit porter sur un engrais qui contient peu ou pas du tout de cet élément.

Le prix de l’unité fertilisante

La fertilisation est un investissement qui doit être rationalisé. Ce qui nous intéresse dans les engrais c’est leur teneur en éléments nutritifs.

Le coût de l’unité fertilisante (N ou P2O5 ou K2O) est déterminée en divisant le prix de l’engrais par sa teneur en éléments nutritifs. A cause des grandes fluctuations des prix des engrais dans le marché international, la comparaison des prix doit être faite avant tout achat d’engrais.

La culture

Il est indispensable de tenir compte de l’effet des engrais sur la salinité du sol. Les engrais à faible indices de salinité partiels doivent être choisis si la salinité du sol et celle de l’eau d’irrigation sont élevées et/ou si la culture est sensible à la salinité.

Le moment d’apport

Les apports d’engrais se font en deux types d’apports. Les engrais de fond sont apportés avant le semis pour les cultures annuelles et avant la repris de végétation pour les cultures pérennes. Les engrais de couverture, généralement azotés, sont appliqués en pleine végétation en un ou plusieurs apports.

Les apports de fond

Les engrais phosphatés sont rapidement immobilisés dans la sol après application. Ainsi, la réponse de la culture à un apport de phosphore et/ou de potassium avant le semis est meilleure par rapport à celui effectué en couverture. Seule une partie de l’azote est apportée en fond.

Applications en couverture

Comme le besoin en azote varie avec la phénologie de la culture et qu’il y a risque de lessivage de l’azote, il est préférable de fractionner les apports pour les faire coïncider avec la période de grand besoin. Ces apports sont généralement faits sous forme d’engrais azotés simples.

Plusieurs facteurs influencent la décision d’apport d’engrais de couverture:

La texture du sol: Après avoir déterminé la quantité d’engrais de couverture à apporter, le nombre d’apports et la dose de chaque apport doivent tenir compte de la texture du sol. En sol léger, plusieurs applications de N sont nécessaires pour réduire les pertes d’azote par lessivage et pour maximiser le rendement. En sol lourd,moins d’applications de N sont souhaitables.

Le pH du sol: La volatilisation de l’ammoniac est plus importante à partir du sulfate d’ammoniaque et de l’urée en sol basique et surtout calcaire. Afin d’éviter ces pertes, il est recommandé d’irriguer juste après l’apport ou bien de choisir un engrais azoté à base de nitrate, tel que l’ammonitrate.

Les engrais apportés au sol ont des effets sur le pH du sol. Les engrais acidifiants sont à éviter sur des sols acides car la diminution de pH dans ces sols va entraîner une concentration excessive de l’aluminium, du fer et du manganèse à des niveaux toxiques pour les plantes. Ces engrais, par contre, améliorent la disponibilité de certains éléments nutritifs tels que le phosphore, le fer, le manganèse, le zinc et le cuivre dans les sols basiques qui représentent la grande majorité des sols marocains.

Le climat: Le choix de l’engrais de couverture est aussi influencé par les précipitations et la température. L’entraînement de l’azote par de fortes précipitations (ou irrigation) nécessite des apports fréquents de faibles doses. Par ailleurs, les températures élevées favorisent la volatilisation de l’ammonium (NH4+) sous forme d’ammoniac (NH3).

Dr. Lhoussaine MOUGHLI,

Professeur à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II