La filière d’avocats dans la région de Rabat-Salé-Kénitra est en pleine expansion.



La production prévisionnelle d’avocats à Rabat-Salé-Kénitra, au titre de la campagne agricole 2020-2021 devrait atteindre 60.000 tonnes, sur une superficie productive de 3.590 hectares, enregistrant ainsi une hausse de 8% par rapport à la campagne précédente 2019-2020 et plus de 37% par rapport à la campagne 2018-2019, selon le directeur régional de l’Agriculture, M. Aziz Bellouti.

Le bilan est plus qu’encourageant et dépasse toutes les prévisions eu égard à l’évolution de la superficie des avocats qui suit un trend haussier en passant de 1.330 ha en 2008 à plus de 5.840 ha en 2020, rapporte la MAP. Ainsi, la région de Rabat-Salé-Kénitra a enregistré une augmentation de 340%. En effet, l’extension des plantations s’opère à un rythme moyen de 375 ha par an.

La production d’avocats a connu aussi une augmentation notable en passant de 14.900 tonnes en 2008 à environ 60.000 tonnes prévue en 2020-2021. Ce qui fait état d’une augmentation de 300%, a fait savoir le directeur régional de l’Agriculture. De plus, les rendements ont également connu une progression soutenue en passant de 10 T/ha en 2008 à une estimation de plus de 16,7 T/ha en 2020-2021, enregistrant ainsi une augmentation de 67%.

La filière a également eu un impact important sur les opportunités d’emplois. En effet, le directeur de l’ORMVAG, a indiqué que la culture d’avocatier est l’une des plus importantes et les plus dynamiques dans la région, en ce sens qu’elle crée près de 820.000 jours ouvrables à toutes les étapes de la production.

Cet essor remarquable qui caractérise la culture de l’avocatier est le fruit de plusieurs facteurs, avec notamment les aides et les incitations de l’Etat au profit des agriculteurs et des investisseurs pour promouvoir la filière d’avocatier.