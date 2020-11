Maroc : Hausse de 32% des exportations de concombres vers l’Espagne

Partager

Le Maroc a augmenté de 32% ses exportations de concombres vers l’Espagne.

Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020, le Maroc a augmenté les exportations de concombres vers l’Espagne de 32,08 pour cent et les exportations de tomates de 28,97 pour cent par rapport à la même période de l’année précédente et ce, malgré le Covid, selon les données du service statistique ESTACOM (ICEX-Tax Agency).

Au cours de ces mois, le total des fruits et légumes vendu à l’Espagne par le Maroc a augmenté en 2020 de 18,73% par rapport à l’année précédente, passant des 361.000 tonnes exportées en 2019 à 428.640 tonnes entre janvier et septembre 2020.

Le produit agricole le plus vendu est la pastèque, avec 88.600 tonnes vendues entre janvier et septembre 2020, soit 63,89% de plus qu’au cours des neuf premiers mois de 2019.

Le deuxième produit en volume exporté est le haricot, dont l’Espagne a acheté 58,02 millions de kilos au Royaume, soit 1,81 pour cent de plus que l’année précédente.

Les tomates figurent à la troisième place du classement des fruits et légumes exportés vers l’Espagne, avec un volume de janvier à septembre de 52.950 tonnes, soit 28,97 pour cent de plus qu’entre janvier et septembre 2019, moment où les ventes de tomates du Maroc vers l’Espagne étaient de 41.050 tonnes.

Le poivron a été le quatrième produit agricole le plus acheté au Maroc par l’Espagne, avec 47.140 tonnes, soit 6,6 pour cent de moins que l’année précédente, selon Hortoinfo.



En cinquième position se trouvent les oranges avec 44.330 tonnes contre 25.500 tonnes exportés entre janvier et septembre 2019, ce qui donne une augmentation cette année de 73,86 pour cent.