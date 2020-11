Aperçu du marché mondial de l'ail.

Partager

Sauf quelques rares exceptions, le marché de l’ail est rythmé par une forte demande dans plusieurs pays.

Sur le marché mondial de l’ail, les prix augmentent actuellement, principalement en Europe. La récolte espagnole a beaucoup souffert de la météo cette année, entraînant une réduction significative de la production. La demande a fortement augmenté, surtout en Amérique du Nord, où elle a doublé au Canada et augmenté de 70% aux États-Unis.

Dans le monde entier, cela semble provoquer des pénuries. Un commerçant américain a déjà déclaré que cette année, il ne s’attendait pas à une concurrence sur le marché de la Chine, de l’Espagne, de l’Argentine, du Pérou et du Mexique. En Chine, la récolte d’ail est plus importante cette année (20 à 25% de plus), mais il y a de sérieux problèmes d’exportation en raison d’une pénurie de conteneurs frigorifiques.

Pays-Bas: pénurie d’ail imminente ?

La situation sur le marché de l’ail n’est pas facile, selon un importateur néerlandais. La récolte espagnole, par exemple, a été réduite de près de 45% et l’offre disponible n’est pas non plus de qualité supérieure. La Chine a eu une récolte importante et bonne en termes de qualité et de taille, mais elle a également fait face à une forte demande et exporte beaucoup dans le monde entier.

Étant donné que les récoltes mondiales pour ce produit agricole sont toutes décevantes et que l’Amérique du Nord et du Sud ont été très exigeantes, les prix au Chili, en Argentine et au Mexique ont rapidement atteint des niveaux bien trop élevés pour le marché européen. Nous prévoyons que lorsque le froid s’installe réellement dans l’UE, les stocks actuels des importateurs s’épuiseront très rapidement et une pénurie se produira. ”

Les fournitures d’été ont été vendues beaucoup plus rapidement que d’habitude et les nouveaux arrivants en provenance de Chine sont beaucoup plus chers, car les frais de transport ont plus que doublé et les prix en Chine ont déjà augmenté d’environ 50%. Ces derniers mois, des positions fortes ont de nouveau été prises par les spéculateurs locaux, qui ne veulent plus vendre qu’après le Nouvel An chinois, car ils s’attendent à ce que le prix soit similaire à celui de la saison précédente.

Cela signifie qu’il pourrait y avoir une autre augmentation de prix de 50% supplémentaires pour l’ail en Chine. En outre, le manque de conteneurs frigorifiques est un problème et la monnaie chinoise se dégrade par rapport au dollar. Dans l’ensemble, cette saison pourrait prendre une tournure très étrange. ”

Allemagne: marché de l’ail étonnamment calme

Le marché de l’ail en Allemagne a été étonnamment calme ces dernières semaines. Lorsque de nouvelles mesures de verrouillage ont été annoncées en octobre et novembre, les commerçants espéraient une augmentation des ventes similaire à celle qu’ils avaient observée au printemps.

Cependant, les consommateurs se sont comportés très différemment. Un grand commerçant allemand estime que les consommateurs ressentent les conséquences économiques de la pandémie et hésitent à dépenser. En raison de la soi-disant «Lockdown Light» et de la fermeture ultérieure du secteur de la restauration au début de ce mois, la demande d’ail a également été fortement affectée. «La demande d’ail pelé – normalement un article de restauration typique – a fortement diminué ces dernières semaines», explique un commerçant.

L’ail sec provient actuellement principalement d’Espagne. Les producteurs et négociants espagnols avaient espéré faire monter les prix et ont réussi dans une certaine mesure; cependant, en raison de la faible demande, aucune augmentation majeure n’a été possible. Il en va de même pour l’ail chinois, dont les prix sont comparables à ceux de l’espagnol.

Il y a actuellement de l’ail frais des Pays-Bas sur le marché allemand avec des prix historiquement élevés. “Les stocks sont très bas et cela fait monter les prix”, a déclaré un commerçant. «La semaine prochaine, nous recevrons les premières expéditions d’Argentine, dont les volumes sont relativement faibles et les prix élevés.» Un problème majeur pour les vendeurs d’ail frais ou sec est l’augmentation des frais d’expédition, qui ont doublé par rapport à l’année dernière et continuent d’augmenter.

Les semis de la prochaine saison ont commencé en Allemagne et en Espagne, et les choses vont bien grâce à la météo favorable. Sur le long terme, l’essor de l’ail frais d’origine allemande a été remarquable. «Contrairement à ce que nous voyons avec l’ail séché populaire, dans le segment frais, nous sommes confrontés à peu ou pas de concurrence des importations bon marché en provenance de Chine. De plus, nous n’avons pas besoin de longs trajets de transport pour atteindre nos marchés de vente et nous livrons un produit local attractif. Ce concept est attractif pour les consommateurs », déclare un producteur nord-allemand qui commercialise sa production entre juin et août.

Royaume-Uni: l’ail espagnol est préféré à celui de Chine

Les importations proviennent actuellement principalement d’Espagne et de Chine. L’ail espagnol est préféré car il y a moins d’histoires sur sa qualité. Il y a aussi un boycott contre l’ail pelé de Chine.

France: demande croissante de produits locaux

Il y a une pénurie d’ail français en raison des mauvaises conditions météorologiques cette année. Le temps sec en particulier a fait des ravages. La demande est assez bonne, ce qui garantit des prix raisonnables pour les producteurs. La concurrence d’autres marchés n’est en fait pas aussi forte que l’an dernier. Les récoltes françaises et espagnoles sont assez populaires, principalement parce qu’il y a de plus petits volumes d’ail chinois disponibles sur le marché européen.

Espagne: hausse des prix due à une offre moindre

En raison des précipitations abondantes et persistantes dans les principales zones de production d’ail, les volumes de production ont été réduits en été. Les pluies au moment de la récolte sont très préjudiciables à l’aspect du produit. Même si la qualité interne de l’ail s’est améliorée cette année par rapport à la saison précédente, les pluies excessives ont causé des dommages cutanés importants à une partie considérable de l’ail, entraînant une pénurie de produits de qualité cette année.

En conséquence, les prix ont augmenté pour atteindre 3,60 € le kilo d’origine. Selon un commerçant, il y a beaucoup de spéculation parmi les producteurs espagnols cette année, car beaucoup refusent de vendre parce qu’ils attendent une augmentation de prix. Cela provoque une plus grande pénurie d’ail et les supermarchés sont donc contraints d’importer davantage d’autres pays, comme la Chine ou l’Argentine,

Italie: les prix de l’ail augmentent constamment

La saison italienne a débuté fin juin-début juillet. La qualité du produit a été satisfaisante pour les producteurs en termes de rendement et de qualité. Il n’y a pas non plus eu beaucoup de problèmes avec le séchage. Il y a 10% d’ail en plus cette année par rapport à la saison précédente. Un producteur d’ail du centre de l’Italie affirme que les ventes vont bon train cette saison.

En termes de prix, il y a eu une légère augmentation globale en raison de la forte demande lors du verrouillage de mars-avril. La plupart des chaînes de supermarchés italiennes ont le produit national sur leurs étagères. Les chaînes étrangères, en revanche, dont la plupart sont des magasins discount, proposent des produits espagnols ou chinois. Il y a une nette différence de prix: celui du produit espagnol est plus élevé et celui du chinois est moins cher.

Selon un commerçant de Campanie, le marché de l’ail montre une tendance assez constante. Cependant, les prix continuent d’augmenter pour le moment, en particulier pour le produit espagnol, en raison de l’offre réduite. Le prix est en hausse d’environ 35%, avec une augmentation de la demande de 10 à 15% par rapport à la même période l’an dernier. Récemment, la demande d’ail de niche italien (comme le Sulmona, l’Eufita ou la Nubia, et de nombreux autres types italiens) a également augmenté.

La demande pour ces types particuliers d’ail augmente également à l’échelle européenne. D’une manière générale, on peut s’attendre à des prix stables pour la fin de l’année et le début de 2021, même si l’on tient compte du début de la saison de l’ail argentin. Il existe une forte demande pour ce produit aux États-Unis, au Canada, à Taiwan et aussi en Europe.

Afrique du Sud: les produits locaux luttent contre la concurrence des importations

La production nationale d’ail a déjà commencé, mais de nombreux producteurs ont du mal à concurrencer le produit importé, en particulier en raison de la quantité inhabituelle d’ail qui a été importée cette année. Les détaillants en Afrique du Sud préfèrent également le produit importé car il garantit un approvisionnement toute l’année. Le prix moyen du marché en ce moment est de 35,84 ZAR (1,98 €) le kilo.

États-Unis: augmentation explosive de la demande d’ail

La demande d’ail atteint actuellement des sommets extrêmes aux États-Unis. Par rapport à l’année dernière, il y a eu jusqu’à 70% de demande en plus. Outre les agrumes, l’ail est un autre des produits bénéficiant de la pandémie de coronavirus, car il a stimulé sa consommation. Le fait que les gens cuisinent davantage à la maison et fassent plus d’efforts joue également un rôle.

Cette saison, la production d’ail de la Californie a augmenté et a pu absorber une augmentation de 20 à 25% de la demande au cours des 12 prochains mois. Au début de l’été, de nombreux commerçants et producteurs s’attendaient à ce que cette augmentation puisse même conduire à une offre excédentaire d’ail et avaient déjà donné une partie des volumes à l’industrie de transformation. Maintenant que décembre approche, ces lots sont repoussés sur les étagères.

Les volumes de l’industrie sont désormais principalement approvisionnés de l’étranger, avec de l’ail pré-épluché d’Espagne, d’Argentine et du Mexique. «Normalement, nous fournissons à l’industrie nos propres productions, mais cette année, tout est différent», a déclaré un commerçant de Californie. Les prix ont augmenté d’environ 5 à 10%, mais de nombreux producteurs pensent que cela est davantage le résultat des mesures contre le coronavirus que du marché lui-même.

En raison de la demande croissante dans le monde, les commerçants américains ne s’attendent pas à une concurrence avec l’ail d’Espagne, d’Argentine et de Chine cette année. Néanmoins, la récolte chinoise est également 20-25% plus élevée cette saison.

Canada: la consommation a doublé

À l’échelle mondiale, le Canada est l’un des pays où la consommation d’ail par habitant est la plus élevée. En raison du coronavirus, cette demande a doublé par rapport à une année normale. La demande d’ail pelé du secteur des services alimentaires a chuté de 80 à 90 pour cent; cependant, avec la saison des fêtes à venir, la demande au détail d’ail frais restera forte. Normalement, la demande d’ail augmente de 30% en décembre, mais de nombreux commerçants s’attendent également à ce qu’elle double en raison du coronavirus. Le prix est désormais stable et même légèrement inférieur à celui de l’année dernière, mais d’ici la fin juillet, les traders s’attendent à ce que le prix augmente de 20%.

Pérou: moins d’ail, mais plus de demande

La saison a débuté à temps en octobre, même si le rendement total du pays baissera d’environ 20% cette année. Cela est dû au fait que l’importation de graines d’ail est entravée par le coronavirus en Chine. Dans tous les cas, les volumes disponibles sont de bonne qualité et la demande est également bonne. Le Pérou produit principalement de l’ail rouge et violet et ces variétés sont principalement demandées par le Canada, le Mexique, l’Europe et l’Australie.

En raison des faibles volumes en provenance d’Espagne cette année, le Pérou connaît une bonne demande en Europe. En général, l’ail est également très demandé en raison de ses bienfaits pour la santé et du fait que les consommateurs du monde entier cuisinent davantage à la maison. En raison de la forte demande et de l’offre plus courte, les prix sont également élevés. Ils sont similaires à ceux de 2016, lorsque la Chine avait une mauvaise récolte.

Argentine: un peso plus faible entraîne une demande accrue sur le marché mondial

Le pays sud-américain commencera avec la récolte début décembre et les perspectives pour la prochaine saison sont prometteuses. Contrairement au Pérou, il n’y a pas eu beaucoup de problèmes avec l’achat de semences. La demande d’ail argentin devrait augmenter cette année en raison de la faible valeur du peso argentin.

Chine: marché de l’ail stable, mais le prix à l’exportation a augmenté

En 2020, la production d’ail chinois a été abondante et la qualité meilleure que les années précédentes. Le prix a initialement baissé en raison du volume de production important. En général, le marché intérieur de l’ail est resté stable depuis l’arrivée de la nouvelle récolte. Le prix n’a pas encore montré de fluctuations majeures. Cette année, il y a donc eu moins de commerçants spéculant sur le marché de l’ail.

La nouvelle saison de plantation a commencé il y a un mois. La superficie totale consacrée à l’ail a été réduite, mais le volume de production dépendra des conditions météorologiques des deux prochains mois. Si le gel réduit le volume de production d’ail, le prix augmentera probablement; cependant, le prix devrait rester stable au cours des deux prochains mois.

Les exportations totales d’ail chinois ont augmenté cette année, rapporte Freshplaza. Il y a eu des problèmes avec la distribution de conteneurs frigorifiques ces derniers mois; un problème devenu assez sérieux sur les marchés asiatiques. En outre, le transport maritime a ralenti, augmentant encore la pénurie de conteneurs frigorifiques dans les villes portuaires telles que Shanghai, Ningbo, Qingdao et Lianyungang. Le conteneur maritime réfrigéré standard de 40 pieds est en forte demande et l’offre est insuffisante.

Entre juillet et août de cette année, l’Europe a importé de grandes quantités d’ail. En raison de la crise sanitaire, les restaurants ont été fermés, la demande du marché a diminué et les vitesses de livraison ont ralenti. Les volumes d’ail blanc stockés seront suffisants pour répondre à la demande du marché au cours des deux prochains mois. Pendant ce temps, les exportateurs d’ail s’attendent à ce que la demande reste relativement stable.

Certains exportateurs d’ail avaient l’habitude de payer les frais, les frais d’assurance et de fret (CIF) pour la plupart de leurs transactions d’exportation en Asie du Sud-Est, mais de nombreuses grandes entreprises ne sont plus disposées à inclure les frais d’expédition dans leur prix, elles optent donc pour le fret à bord (FOB). ). Actuellement, le prix FOB de l’ail est d’environ 1200 USD / tonne.

Australie: la production intérieure a augmenté de 33%, mais les importations restent les plus importantes

L’Australie est un très petit producteur d’ail, les importations dépassant de loin la production. Selon les dernières statistiques Hort Innovation, au cours de la saison qui s’est terminée en juin 2019, 2812 tonnes ont été produites dans le pays; une augmentation de 33% par rapport à l’année précédente. La valeur a également bondi à 19,3 millions AUD (26% de plus qu’en 2018). 88 tonnes ont été exportées, tandis que les importations ont augmenté de 7%, à 13 060 tonnes. La plupart de ces importations provenaient de Chine (9 810 tonnes). 5% de la production nationale est destinée au marché transformé.

