Le Maroc a vendu plus de 5.021 tonnes de concombres à l’Espagne pour 3,28 millions d’euros.

Au cours de l’année 2019, l’Espagne a importé plus de 8,5 millions de kilos de concombres, dont plus de 5 millions en provenance du Maroc, les versant à la France et à la Belgique à plus de 2 euros le kilo.

Le Maroc a vendu plus de 5.021.338 kilos soit environ 5.021 tonnes de concombres à l’Espagne pour une valeur de 3,28 millions d’euros, avec un prix moyen de 0,653 € par kilo, selon les données produites par Hortoinfo du service statistique d’Estacom. Le deuxième pays d’où, l’Espagne a le plus importé en 2019 est l’Allemagne, avec 1.277.226 kilos de concombres pour 1.079.182 euros et un prix moyen de 0,845 euros par kilo.

Les Pays-Bas sont le troisième pays en importance pour la fourniture de ce produit agricole sur le marché espagnol. Au cours de l’année écoulée, un total de 690.736 kilos ont été vendus sur des terres néerlandaises à partir de terres néerlandaises pour lesquelles elle a collecté 586.083 euros, avec un prix moyen de 0,848 euro par kilo. La France a fourni à l’Espagne 621.473 kilos de ce légume pour 1.590.032 euros et un prix de 2,555 euros le kilo, faisant du Portugal le quintette des pays qui ont vendu le plus de concombres à l’Espagne en 2019, avec un volume de 183.353 kilos pour 107.274 euros, avec un prix moyen de 0,585 euros le kilo.