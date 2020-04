Partager

L’absence des fruits et légumes du Maroc en France provoque une hausse des prix de 9%.

Les prix des fruits et légumes en France connaissent une hausse considérable depuis l’entame du confinement. En effet, ils sont de l’ordre de 9% et sont dus en partie à l’absence des produits agricoles marocains sur les étagères des supermarchés.

Comme disait l’adage on ne se rend compte de l’importance de ce qu’on a qu’une fois l’avoir perdu. Entre début mars et début avril, le prix de certains fruits et légumes en France a augmenté de 9% (6% pour le conventionnel, 12% pour le bio). «Quand on sait que les fruits et légumes représentent environ un quart du panier des produits de première nécessité, c’est dire l’impact de cette hausse sur le budget des ménages», a alerté Grégory Caret, directeur de l’observatoire de la consommation de l’UFC-Que Choisir.

Certains produits sont tout simplement moins disponibles, notamment les citrons verts et les tomates, dont le prix a respectivement augmenté de 16 et 25%, a-t-il précisé. La fermeture des frontières a également joué. Ainsi, certains fruits habituellement importés d’Espagne ou du Maroc ne sont plus accessibles, alors qu’ils affichaient des prix très abordables. Autre raison évoquée dans Le Parisien, le coût du transport. En effet, «les frais de transport ont augmenté de 30%».