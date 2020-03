Partager

Le Maroc, un «champion de la lutte contre le changement climatique»

Le Maroc a de nouveau été félicité pour ses politiques d’atténuation du changement climatique. En effet, le journal serbe, Danas a reconnu le rôle moteur du Maroc dans la lutte contre le changement climatique.

Danas a publié un rapport sur le projet climatique Klima101, qui a nommé le Maroc «champion de la lutte contre le changement climatique». En effet, le rapport reconnaît que dans le monde, le Maroc et la Gambie sont les seuls signataires de l’accord de Paris de 2015 qui ont pris des mesures suffisantes pour respecter la limite d’augmentation de 1,5 ℃.

“Ces pays africains ne sont certainement pas parmi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde, mais ils persistent dans leur lutte contre le changement climatique, investissant souvent au-delà de leurs moyens et de leurs ressources naturelles et financières”, note le rapport.

Le Maroc est un leader africain dans la lutte contre le changement climatique. En effet, le royaume a introduit plusieurs stratégies qui reflètent son engagement pour un avenir durable. Dans le cadre de sa stratégie énergétique nationale, le gouvernement marocain s’est engagé à produire 42% de son électricité à partir d’énergies renouvelables d’ici fin 2020 et à porter ce chiffre à 52% d’ici 2030.

“Les données actuelles montrent que le pays est en bonne voie pour atteindre ces objectifs”. Le Maroc investit massivement dans l’énergie solaire et abrite la plus grande centrale solaire à concentration (CSP) au monde. La centrale électrique de Noor a largement contribué au succès du Maroc dans l’atteinte de ses objectifs en matière d’énergie renouvelable. Par ailleurs, le rapport a également noté le succès du Maroc dans d’autres domaines tels que l’agriculture.