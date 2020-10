Espagne : 28% des fruits et légumes importés proviennent du Maroc

L’Espagne a augmenté ses importations de fruits et légumes en provenance du Maroc.

Selon les données du service espagnol des douanes, entre janvier et août 2020, les importations espagnoles de fruits et légumes frais ont augmenté de 8% par rapport à la même période de l’année précédente, totalisant 2078 millions d’euros, avec le Maroc comme principal fournisseur.

Les exportations marocaines de produits agricoles vers l’Espagne ont résisté à la pandémie Covid-19. En effet, 66% des fruits et légumes importés par notre voisin ibérique proviennent de pays tiers avec plus de 1,3 million de tonnes, le Maroc étant le premier fournisseur avec 583 millions d’euros, soit 28% de la valeur totale d’importations espagnoles, selon les données de la Direction espagnole des douanes et taxes spéciales, traitées par FEPEX.

Le Maroc a également connu une forte croissance, avec 18% qui, sur la période de janvier à août 2019, maintenant le rythme à la hausse des dernières années.

Au total, les importations espagnoles de fruits se sont élevées à 1495 millions d’euros, 15% de plus que les mêmes mois de l’année précédente, les produits les plus importés étant l’avocat avec 216 millions d’euros (+ 12%), le kiwi, avec 163,5 millions d’euros (+ 24%) et la myrtille avec 132 millions d’euros (+ 48%). En volume, les importations de fruits ont également augmenté de 8%, totalisant 1,2 million de tonnes.

Cependant, les importations espagnoles de légumes ont reculé de 5%, atteignant 583 millions d’euros, en raison de la baisse de 15% des importations de pommes de terre, qui ont totalisé 174 millions d’euros et représenté 30% du total. Le deuxième légume le plus importé est la tomate avec 101 millions d’euros (+ 6%). En volume, les achats de légumes se sont élevés à 967.132 tonnes, soit le même montant que la période précédente.