Maroc : augmentation de la production d'agrumes, d'olives et de dattes.

Le Maroc s’attend à une augmentation de la production d’agrumes, d’olives et de dattes.



Un rapport du ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration a indiqué que la production au Maroc des principales chaînes fructueuses semble bonne et présente des perspectives prometteuses, malgré la situation climatique difficile pour l’année 2020 et la situation sanitaire particulière caractérisée par la pandémie Covid-19.

Selon un rapport publié cette semaine par la Direction des Études et des Prévisions Financières et cité par Hespress, la production d’agrumes augmentera de 29 pour cent au Maroc. Quant à la production d’olives, elle sera en hausse d’environ 14% et celle de dattes s’améliorera de 4%, atteignant un niveau record.

En revanche, le rapport enregistre que la production attendue de pommes diminuera de 14%, en raison des tempêtes de grêle enregistrées par la région de Fès-Meknès et la région de Midelt en juin, qui ont causé de grandes pertes pour les agriculteurs.

Lire aussi : Maroc : L’agriculture aura un rôle central dans la relance économique

Le rapport indique que le ministère de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eaux et Forêts a lancé, dans la conception de la saison agricole 2020-2021, le principal programme de distribution des plantations d’automne, en tenant compte des économies de ressources en eau et des conditions climatiques changeantes de la saison d’automne.

Ce programme alloue des semences de céréales et de légumineuses, des cultures fourragères, des cultures sucrières et des légumes dans toutes les zones agricoles du Royaume. Quant aux légumes, le programme vise à assurer un approvisionnement normal du marché local d’une part, et à répondre à l’augmentation de la demande d’exportation de légumes d’autre part.