Kenya : bientôt l'ouverture d'une usine d'engrais avec 27 millions dollars.

Le Kenya se prépare à l’ouverture d’une usine d’engrais avec 27 millions dollars.

Le Kenya se prépare à accueillir une usine de fabrication d’engrais en avril prochain dans le comté de Nakuru. Cette unité, dont les travaux de construction ont été entamés depuis 2015 par Fertiplant East Africa, filiale de la compagnie Mea Fertilizers, a nécessité un investissement global de 3 milliards de shillings (27,3 millions $).

Initialement prévue pour décembre 2020, l’usine sera dotée d’une capacité de production de 100.000 tonnes d’engrais NPK par an, rapporte agenceecofin. Ceci devra permettre de répondre à la demande intérieure et ainsi aider les agriculteurs.

D’après Titus Gitau, directeur exécutif de Fertiplant, l’unité importera dans un premier temps les matières premières pour la fabrication d’engrais spéciaux pour le thé, le maïs, la canne à sucre, le café et la pomme de terre adaptés pour chaque région du pays.

La compagnie ambitionne de satisfaire plus d’un million de producteurs locaux avec ses produits et compte aussi exporter vers des pays voisins comme l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi.

