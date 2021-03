Augmentation de la production d’agrumes en Égypte et en Afrique du Sud

L’Égypte et l’Afrique du Sud s’attendent à une hausse de leur production d’agrumes.

En raison de l’expansion des superficies de production d’agrumes et des conditions météorologiques favorables pendant les périodes de floraison et de nouaison, la production totale d’oranges égyptiennes devrait augmenter de 200.000 tonnes en 2020/2021 pour s’établir à 3,4 millions de tonnes.

Selon un rapport du département américain de l’Agriculture, les volumes de consommation, de transformation et d’exportation augmenteront tous avec l’augmentation de l’offre. On s’attend à ce que l’Union européenne, la Russie, l’Arabie saoudite et la Chine restent les principaux marchés d’exportation.

Pour les oranges sud-africaines, grâce à des conditions météorologiques normales, à une augmentation de la superficie plantée de variétés tardives à haut rendement et à une meilleure gestion de l’eau, la production totale devrait augmenter de 3% à 1,7 million de tonnes en 2020/2021.

Le volume des exportations devrait augmenter légèrement pour atteindre 1,3 million de tonnes, ce qui représente plus d’un quart du commerce mondial. L’UE devrait rester le plus grand marché de l’Afrique du Sud, représentant plus d’un tiers de ses exportations. La Chine est également l’une de ses principales destinations d’exportation.

La production totale de pamplemousse en Afrique du Sud augmentera légèrement pour atteindre 360.000 tonnes; la production totale de citrons devrait augmenter de 2% pour atteindre un niveau record de 670.000 tonnes.

Source : freshplaza