Syngenta : une première variété de tomates résistante au ToBRFV

Syngenta s’apprête à commercialiser sa première variété de tomates résistante au ToBRFV

Enkhuizen, Les pays bas, 30 Novembre 2020

Syngenta Vegetable Seeds a annoncé le lancement de sa première variété commerciale résistante au virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV), qui sera disponible début 2021. Cette nouvelle variété sera commercialisée dans des régions où les producteurs sont sévèrement touchés par le virus, ce qui leur permettra d’éviter de perdre leurs cultures. « L’équipe de R&D de Syngenta Vegetables a une longueur d’avance avec le lancement de la première variété commerciale résistante au ToBRFV », explique Ruud Kaagman, Global Crop Unit Head pour les tomates. « Suite à ce lancement, notre objectif est d’introduire des variétés résistantes au ToBRFV dans tout notre programme de sélection et à l’échelle planétaire. Cela permettra d’intégrer un large spectre de résistance dans notre portefeuille au cours des prochaines années ».

Qu’est-ce que le ToBRFV ?

Le ToBRFV est un tobamovirus récemment découvert, apparenté au virus de la mosaïque du tabac (TMV) et de la tomate (ToMV). Ce virus très stable et très infectieux peut infecter les tomates et les poivrons. Les tobamovirus se transmettent mécaniquement (par simple contact) au sein des cultures et entre cultures par le biais des personnes et des équipements.

Les symptômes causés par le ToBRFV chez la tomate sont similaires à ceux causés par d’autres tobamovirus : motifs en mosaïque sur les feuilles, rétrécissement des feuilles, nécrose du pédoncule, calices ou pétioles et/ou taches jaunes sur les fruits. Cela impacte de manière significative la qualité et le rendement pour les producteurs.

La R&D de classe internationale de Syngenta oriente l’innovation en fonction des demandes du marché

Syngenta s’engage en faveur de produits à valeur ajoutée grâce à des solutions technologiques innovantes. La technologie permet de développer des variétés plus rapidement, plus efficacement et plus précisément, soutenant ainsi au mieux les producteurs et partenaires tout au long de la chaîne de valeur avec des caractéristiques uniques plus attractives qui incitent à la consommation. Il existe différents niveaux de résistance au ToBRFV dans le germoplasme actuel de Syngenta mais grâce à la technologie moderne, l’équipe de R&D a découvert et ciblé les gènes spécifiques liés à la résistance.

« Grâce au développement rapide et à l’utilisation de marqueurs moléculaires, Syngenta peut rapidement mettre en œuvre cette résistance en déployant une vaste gamme de variétés, de manière à diffuser la résistance dans notre germoplasme. Avant l’utilisation des marqueurs moléculaires, le développement d’une variété résistante pouvait prendre jusqu’à 10 ans. Grâce à un usage étendu du marquage moléculaire, Syngenta peut produire une variété résistante de manière plus précise et plus rapide », affirme Pilar Chaca, Global Breeding Lead pour les tomates.

Sélection pour l’avenir des tomates

L’introduction de cette variété révolutionnaire résistante au ToBRFV illustre l’engagement global de Syngenta en faveur de ses producteurs et partenaires. Fort d’une offre de plus de 350 variétés différentes de tomates disponibles pour les producteurs du monde entier, Syngenta comprend l’importance de développer une gamme performante satisfaisant aux besoins les plus divers de son réseau de producteurs. Pour répondre à ces besoins, Syngenta met en avant le lien entre la technologie et les hommes, afin de concrétiser pleinement le potentiel génétique de cultures maraîchères de grande valeur.

Grâce à ses ressources et à sa portée mondiale, Syngenta innove afin d’améliorer le goût, la qualité, la praticité et la productivité dans l’intérêt des producteurs, des négociants, des détaillants et des consommateurs.

