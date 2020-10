Covid-19 : la campagne nationale de sensibilisation contre la propagation continue

Partager

Covid-19 : la campagne nationale de sensibilisation contre la propagation dans le milieu agricole continue.

Lancement de la troisième étape de la campagne nationale de sensibilisation contre la propagation du COVID-19 dans le milieu agricole au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra

La campagne intervient dans le cadre des préparatifs de lancement de la campagne agricole 2020-2021 dans le contexte marqué par la pandémie COVID-19

Sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural, et des Eaux et Forêts, le Gouverneur de la province de Kénitra a présidé, le jeudi 22 octobre 2020, le lancement de la troisième étape de la campagne nationale de sensibilisation contre la COVID-19 dans le milieu agricole. Organisée par l’Office National du Conseil Agricole dans la région de Rabat-Salé-Kenitra, en partenariat et coordination avec le Ministère de l’intérieur, la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural (COMADER), la Fédération des Chambres d’Agriculture du Maroc (FECAM), l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) ainsi que la Fédération Nationale des Conseillers Agricoles privés (FICAP) , elle a pour thème : « En se protégeant, nous préservons nos vies et nos services et nous assurons l’approvisionnement de nos marchés ».

Cette étape qui se tient au niveau de la région de Rabat Salé Kénitra est coordonnée par la Direction Régionale du Conseil Agricole (DRCA) de la région de Rabat-Salé-Kenitra, en partenariat avec la Direction Régionale de l’Agriculture de Rabat-Salé-Kénitra, l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb (ORMVAG), la Chambre Régionale d’Agriculture de la région de Rabat-Salé-Kénitra, la Direction Régionale de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires de la région de Rabat-Salé-Kénitra, la Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Fruits Rouges, l’Association des Producteurs d’Agrumes du Maroc (ASPAM) ainsi que la Fédération Interprofessionnelle Marocaine de l’Olive (INTERPROLIVE).

Ladite campagne s’étendra sur les quatre prochaines semaines dans l’ensemble des provinces de la région et concernera trois filières agricoles qui connaissent une dynamique soutenue durant cette période, à savoir la filière des fruits rouges, la filière des agrumes et la filière oléicole.

S’agissant des objectifs de cette campagne de sensibilisation, elle vise principalement à préserver la santé et la sécurité des travailleurs du secteur agricole, inciter l’ensemble des acteurs du secteur agricole de la région à adopter les mesures préventives adaptées pour une lutte efficace contre la propagation du virus, réussir le démarrage de la campagne agricole et garantir le bon fonctionnement des activités des unités de transformation et d’évaluation des produits agricoles. Elle aspire également à préserver les postes de travail actuels tout en créant continuellement de nouveaux postes et enfin maintenir le rythme d’approvisionnement des marchés intérieurs aux niveaux local, régional et national, et assurer la continuité de l’activité d’exportation.

Par ailleurs, la campagne de sensibilisation et de communication contre la propagation de la COVID-19 cible principalement les marchés hebdomadaires et marchés de fruits et légumes, les communautés résidentielles au sein des zones de production, les ouvrières, ouvriers, techniciens et professionnels des exploitations agricoles et d’unités de transformation et de valorisation des produits agricoles dans les milieux urbains et ruraux ainsi que les propriétaires et utilisateurs des moyens de transport et leurs lieux de rassemblement.

Lors de cette troisième étape de la campagne, l’ONCA prévoit l’animation de divers ateliers de sensibilisation ainsi que des visites de terrain organisées par les conseillers agricoles de la DRCA de la région de Rabat-Salé-Kénitra, qui disposent des moyens logistiques nécessaires en matières d’équipements et voitures. Par ailleurs, l’ONCA effectuera des campagnes de sensibilisation par le biais de son unité mobile qui est dotée de matériels et supports audio et vidéo afin de mener à bien les objectifs de cette campagne.

Il est à noter que les mesures et règles sanitaires imposées par le Gouvernement pour contenir la propagation du COVID-19 sont dument respectées tout au long de cette campagne nationale et dans l’ensemble des régions qui connaissent une dynamique agricole saisonnière.